Elektronik Sigara Kullanımı Gençlerde Artıyor

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Remziye Can, elektronik sigara kullanımının özellikle gençlerde giderek arttığına dikkati çekerek, tütün endüstrisinin pazarlarını genişletmek için bu tip zararlı ürünlerle gençleri hedef aldığını bildirdi.
Dernekten 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımının zararlarına ilişkin Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Doç. Dr. İpek Candemir ve Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Can'ın değerlendirmelerine yer verildi.
Candemir, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne yol açan tütün ürünlerinin hem içenleri hem de dumanına maruz kalanları etkilediğine dikkati çekerek, OECD, sigara pazarının büyüklüğünün 2022'de 1 milyar doları aştığını açıkladı.
Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Can da "sigaradan daha masum" gibi pazarlanan elektronik sigaranın aslında sağlığa ciddi zararlarının bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tütün endüstrisi 'zararı azaltılmış ürünler' adı altında ürettiği elektronik sigara (e-sigara) ve diğer ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı ile hem sigarayı bırakmak isteyen bireylerin bağımlılıklarını devam ettirmekte hem de genç kullanıcıları hedef alarak kazanç hedeflerini tutturmaya ve pazarlarını genişletmeye çalışmaktadır. Birçok ülkede çocuklar ve ergenlerde e-sigara kullanımı yetişkinlerin kullanımını aşmıştır ve e-sigara kullanımında belirgin artış görülmektedir. Halihazırda özellikle gençler arasında giderek artan elektronik sigara kullanımı büyük bir tehdit olarak karşımızda durmaktadır."
Tütün ürünleri kullanımının tedavi edilebilen bir bağımlılık olduğunun altını çizen Can, sigara kullanan herkese "Sigara Bırakma Polikliniklerine" başvuru çağrısında bulundu.
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