Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin K. idaresindeki 25 LZ 859 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Eleşkirt Otogar Kavşağı'nda Erol K'nin kullandığı 36 AAK 353 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile bir yolcu ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eleşkirt'te Otomobil Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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