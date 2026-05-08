Elif Bahar, Okuma Yazma ile Hayatını Değiştirdi

Isparta'da doğuştan gelen sağlık sorunlarıyla mücadele eden 49 yaşındaki Elif Bahar, haftanın üç günü gördüğü diyaliz tedavisine rağmen okuma yazma öğrenerek yaşamında yeni bir sayfa açtı.

Doğuştan Akdeniz ateşi, romatizma ve böbrek rahatsızlığı bulunan Bahar, sağlık problemleri nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarında eğitim alma fırsatı bulamadı.

Günlük yaşamında okuma yazma bilmemekten dolayı birçok güçlük yaşayan Bahar, sağlık sorunlarına rağmen hedefinden vazgeçmedi.

"Okuma yazma öğrenince hayatım değişti"

Elif Bahar, AA muhabirine, Isparta Halk Eğitim Merkezi'nden görevlendirilen öğretmen sayesinde okuma yazma öğrendiğini söyledi.

Evde birebir eğitim desteği alan Bahar, yıllardır kurduğu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okuma yazma bilmediği dönemde zorluklar yaşadığını ifade eden Bahar, "Artık kendi işimi kendim yapabileceğim, gittiğim yeri bileceğim. Kimseye sormak zorunda kalmayacağım. Okumayı öğrenince hayatımda bir hedef oluştu." dedi.

Okuma yazmayı öğrendikten sonra hayatında önemli değişimler olduğuna dikkati çeken Bahar, "Şimdi istediğimi okuyabiliyorum. Gideceğim yeri kendim bulacağım, kimseye sormayacağım. Devletimiz bana sahip çıktı, beni gördü. Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Evden çıkamayan vatandaşlara özel öğretmen

Öğretmen Mine Aydıngöz ise Elif Bahar'ın azminin kendisini de motive ettiğini söyledi.

Sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlar için özel program uyguladıklarını belirten Aydıngöz, "Elif ablamızla güzel bir ilerleme kaydettik. Ona bir şeyler öğretebilmek benim için çok değerli." ifadesini kullandı.

Isparta Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı İbrahim Şimşek de sağlık sorunları nedeniyle kurs merkezlerine gidemeyen vatandaşlara evde eğitim hizmeti sunduklarını ifade etti.

Şimşek, raporla başvuru yapan vatandaşların evlerine öğretmen görevlendirdiklerini belirterek, kısa sürede olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.