Elmalı'da Sel Sonrası Hayvan Yemi Desteği

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan sel afeti nedeniyle zarar görenlere büyükşehir belediyesince hayvan yemi dağıtıldı.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince Elmalı'nın Yuva Mahallesi'ndeki afetzedelere 388 balya saman, 50 balya yonca yardımı yapıldı.

Mahalle muhtarı Hüseyin Demir, yaşanan afette besihanelerin ve evlerin sular altında kaldığını hatırlattı.

Afette can kaybı olmadığını belirten Demir, "Besihanemize giren sular nedeniyle hayvancılarımızın saman ve yem zararı oldu. Belediye ihtiyacımızı ücretsiz karşıladı." dedi.

Belediyenin saman desteğinden yararlanan Durmuş Güneş, aşırı yağış nedeniyle hayvan barınaklarının su altında kaldığını ve bu desteğin kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. ???????