Elmalı Devlet Hastanesi acil servis kadrosu 11 yeni hekimle güçlendi

ANTALYA (AA) – Elmalı Devlet Hastanesi'nin hekim kadrosuna 11 yeni hekim dahil oldu.

Hastanenin acil servis hekimliği görevine atanan 11 doktor, görevlerine başlayarak sağlık hizmetlerinin sunumunda görev almaya başladı. Yeni hekimlerin göreve başlamasıyla özellikle acil servisteki hekim kadrosunun güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Yüncü, yaptığı açıklamada, hastanenin sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Hastanenin her geçen gün hem hekim kadrosu hem de tıbbi ekipman açısından güçlendiğini ifade eden Yüncü, yeni hekimlerin göreve başlamasının sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Yüncü, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sağlık çalışanlarıyla birlikte çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, yeni hekimlerin hastaneye ve Elmalı'ya hayırlı olmasını diledi.