Elmalık Köyü'nde Yağmur Duası Yapıldı

Orta ilçesine bağlı Elmalık köyünde yağmur ve şükür duası programı düzenlendi.

Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle köy meydanında toplanan vatandaşlar, İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un dualarına hep birlikte eşlik etti.

Dua sonrası katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.

Elmalık köyü muhtarı Mustafa Ceyhan, yaptığı açıklamada, çiftçi vatandaşların talebi üzerine programı düzenlediklerini belirterek, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.