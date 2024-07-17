Elon Musk, California Valisi'nin cinsiyet bilgileri yasağına tepki gösterdi - Son Dakika
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Elon Musk, California Valisi'nin cinsiyet bilgileri yasağına tepki gösterdi

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom'un, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti. Musk, ABD'li gazeteci Michael Shellenberger'in analizine destek vererek, yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini korumadığını ve dezenformasyon olduğunu söyledi. Shellenberger ise yasanın çocukların doğru tedavi almasını engellediğini ve tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

17.07.2024 23:49
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Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, California Valisi Gavin Newsom'ın, eyaletteki öğretmenlerin, çocuğun izni olmadan cinsiyet bilgilerinin ebeveynleriyle paylaşmasını yasaklayan yasanın, çocuklar için tehlikeli olduğunu belirtti.

ABD'li serbest gazeteci ve yazar Michael Shellenberger'in X'ten konuyla ilgili yaptığı analize destek veren Musk, "(Yasanın) Bunun çocuklar için ne kadar tehlikeli olduğuna dair mükemmel analiziniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Shellenberger, analizinde, California Valisi Gavin Newsom'un, "yasanın çocuk-ebeveyn ilişkisini koruduğunu ve hükümetin aile meselelerine uygunsuz şekilde müdahale etmesini" önlediğini iddia ettiğini belirterek, "Bu bir dezenformasyondur." dedi.

Yasa ile okulların, çocukların karşı cins olduklarına ve yanlış bedende doğduklarına inanmaya başladıklarında bu durumu ebeveynlerine söylemesini engelleyeceğini kaydeden Shellenberger, "Bu tehlikeli bir durum çünkü bir sonraki adımda doktorlar bu çocuklara ergenlik engelleyici ilaçlar, karşı cins hormonları verecek ve son tedavi olan ameliyatı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Musk, bugün X'te yaptığı paylaşımda, Vali Newsom'ın kararının "bardağı taşıran son damla" olduğunu ifade ederek, SpaceX ve X firmalarının merkezlerini California'dan Texas'a taşıyacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elon Musk, California Valisi'nin cinsiyet bilgileri yasağına tepki gösterdi - Son Dakika

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