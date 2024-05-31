Çorum Mecitözü'nde Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri düzenlenecek - Son Dakika
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Çorum Mecitözü'nde Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri düzenlenecek

Çorum Mecitözü\'nde Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri düzenlenecek

Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde, 7-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 'Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri' kapsamında konferans, sergiler, müzik dinletisi, spor müsabakaları ve ödül töreni gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

31.05.2024 09:25
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Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde, "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri" gerçekleştirilecek.

Mecitözü Kaymakamlığı İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisi tarafından 7-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek anma etkinlikleri, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün desteğiyle yapılacak.

Etkinliklerin ilk gününde Elvan Çelebi'nin hayatının anlatıldığı konferans, eğitimci yazar Hayati İnanç'ın katılacağı söyleşi, kadın kooperatiflerinin yöresel ürünler sergisi, Vakıflar Bölge Müdürlüğünün sergisi ve tasavvuf müzik dinletisi gerçekleştirilecek.

İkinci gün ise resim sergisi, mehteran gösterileri, hayvan güzellik yarışması, paraşüt gösterisi, ödüllü spor müsabakaları, geleneksel çocuk oyunları düzenlenecek.

Etkinlikler, üçüncü gün halk oyunları ve Selçuk Şahin Yıldızlar Karakucak Türkiye Şampiyonası'nın ödül töreni ile sona erecek.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, etkinliklerin organizasyonunun hızlı şekilde sürdüğünü belirterek, "İlkini gerçekleştireceğimiz etkinlikler, yöre halkımız ve misafirlerimiz için tarih, kültür, spor ve eğlencelerle, unutulmaz anılarla dolu olacak. Etkinliklerimizin sorunsuz şekilde yapılması için Kaymakamlığımız bünyesinde kurulan Mecitözü Geliştirme ve Tanıtma Ofisi üyelerimizle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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