Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri Sona Erdi - Son Dakika
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Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri Sona Erdi

Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri Sona Erdi

Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde düzenlenen 'Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri' sona erdi. Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 3 gün boyunca yapılan etkinliklerde resim sergileri, mehter gösterileri, hayvan güzellik yarışmaları, paraşüt gösterileri, spor müsabakaları ve geleneksel çocuk oyunları yer aldı. Etkinlikleri her gün ortalama 1500 kişi izledi. Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, gelecek yıllarda etkinliklerin daha geniş alanlara yayılabileceğini belirtti.

11.06.2024 09:01
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Çorum Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyünde düzenlenen "Geleneksel Elvan Çelebi Kültür, Sanat, Spor ve Anma Etkinlikleri"nin sona erdi.

Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, yaptığı yazılı açıklamada, İlçe Geliştirme ve Tanıtma Ofisince organize edilen etkinliklere vatandaşların ilgi gösterdiğini belirtti.

Elvançelebi'nin hayatının anlatıldığı söyleşi ile başlayan etkinliklerde 3 gün boyunca resim sergileri, mehter gösterileri, hayvan güzellik yarışmaları, paraşüt gösterileri, spor müsabakaları ve geleneksel çocuk oyunları yapıldığını aktaran Köse, her gün ortalama 1500 kişinin etkinlikleri izlediğini kaydetti.

Köse, gelecek yıllarda yapılacak etkinliklerin daha geniş alanlara yayılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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