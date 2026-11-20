(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş, Hür-Sen, KASK, Hak-Sen, BASK ve Çalışan-Sen temsilcileri, 2027 bütçesine karşı ortak mücadele ve eylem hazırlıklarını görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıda, ortak eylemin somut adımlarını belirlemek amacıyla yeniden buluşulması kararlaştırıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun çağrısıyla Ankara'da bir araya gelen kamu emekçileri konfederasyonlarının temsilcileri, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne karşı ortak mücadele ve eylem hazırlıklarını görüştü.

Toplantıya, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hüseyin Kara ve konfederasyon yöneticilerinin yanı sıra Hür-Sen, KASK, Hak-Sen, BASK ve Çalışan-Sen'in genel başkanları, genel başkan yardımcıları ve temsilcileri katıldı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konfederasyonumuz Kamu-İş'in, emeğin taleplerini görmezden gelen, faiz ödemelerini önceleyen ve halkı daha da yoksullaştıracak 2027 bütçesine karşı bir süredir yürüttüğü sendikal temaslar, Ankara'daki ortak toplantıyla ete kemiğe büründü. Temaslarımız ve çağrımız sonucunda, kamu emekçilerinin hakları için mücadele eden çok sayıda emek örgütü aynı masada buluştu. Toplantıda bütçeye karşı ortak eylem hazırlıkları ele alındı.

Hür-Sen, KASK, Hak-Sen ve Çalışan-Sen'den başkanlar ve yöneticilerin katıldığı toplantıda temsil edilen konfederasyonların tamamı, iktidarın hazırladığı ve aralık ayında TBMM Genel Kurulunda oylanacak 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bir soygun bütçesi olduğu görüşünde birleşti. Teklifin başta kamu emekçileri olmak üzere halkı daha da yoksullaştıracağı ve bu topyekün soyguna ancak topyekün bir emek mücadelesiyle karşı konulabileceği konusunda ortak görüş oluştu.

"EMEK CEPHESİNDE YILLARDIR SAĞLANAMAYAN BİRLİKTELİĞİN İLK ADIMINI ATTIK"

Toplantıda, konfederasyon yöneticileri tek tek söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerini ve ortak eyleme yönelik önerilerini paylaştı. Konuşmaların tamamında, emek örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Toplantı, konfederasyonların önce bünyelerindeki sendikaların başkanlarıyla görüşerek toplantıda dile getirilen önerileri değerlendirmesi, ardından ortak eylemin somut adımlarını belirlemek üzere ikinci kez bir araya gelmesi kararıyla sona erdi. Ankara'daki bu buluşmayla Türkiye'de emek cephesinde yıllardır sağlanamayan birlikteliğin ilk adımını attık. Toplantımıza katılan, ortak mücadele iradesini ve kararlılığını cesaretle ortaya koyan tüm emek örgütlerinin başkan ve yöneticilerine; emek cephesinde daha önceki ortak mücadele girişimlerine dair kıymetli bilgilerini ve deneyimlerini aktaran akademisyen yazar Sayın Yıldırım Koç'a Kamu-İş olarak teşekkür ediyoruz."