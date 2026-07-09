Emek Mücadelesi Anıldı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter'in ölümlerinin 5'inci yılı nedeniyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Emekçilerin hakkını savunanların bıraktığı emanete sahip çıkmaya, emek mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Somalı maden işçilerinin haklarını talep etmek için gittikleri Ankara'dan dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitiren Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve işçi önderi Ali Faik İnter'in vefatlarının 5'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Madencilere verilen sözler tutulsun diye verdikleri mücadele sırasında trafik kazası geçirerek yaşamlarını yitiren Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İnter'i vefat yıl dönümlerinde saygı ve rahmetle anıyorum. Emekçilerin hakkını savunanların bıraktığı emanete sahip çıkmaya, emek mücadelesinin yanında durmaya devam edeceğiz."