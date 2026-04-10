Emek Örgütleri 1 Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'na Çağırıyor: Adalet, Demokrasi ve Barış Talebi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emek Örgütleri 1 Mayıs'ta Tandoğan Meydanı'na Çağırıyor: Adalet, Demokrasi ve Barış Talebi

10.04.2026 21:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİSK, KESK, TMMOB ve Ankara Tabip Odası, 1 Mayıs'ta adalet, demokrasi ve barış talebiyle Tandoğan Meydanı'na emekçileri davet etti. Açıklamada işçi sınıfının birlik olmasının önemi vurgulandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Ankara Tabip Odası, 1 Mayıs öncesi yaptıkları açıklamada emekçileri 'adalet, demokrasi ve barış' talebiyle Tandoğan Meydanı'na çağırdı. Açıklamada, ayrıştırmaya, bölmeye ve yalnızlaştırmaya karşı birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekildi.

DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, emek örgütleri adına yaptığı açıklamada, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde, gelirde, vergide, ülkede adalet, yurtta ve dünyada barış ile gerçek bir demokrasi için 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağrı yaptı. Ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, alım gücünün düştüğü ve güvencesiz çalışma koşullarının arttığı belirtilirken, bankalar ve şirketlerin kar rekorları kırdığı vurgulandı.

Açıklamada, eğitim, sağlık, barınma ve ulaşım gibi temel hakların piyasalaştırıldığı, adaletsizliğe karşı tepkilerin siyasallaşmış yargı ile bastırıldığı ifade edildi. Sendikacılar, siyasetçiler, gazeteciler ve gençler gibi itiraz edenlerin hapishanelere doldurulduğu, sendikalaşma ve grev haklarının gasp edildiği kaydedildi. Ayrıca, KHK'larla ihraç edilen kamu emekçilerinin hala görevlerine iade edilmediği ve bu düzende demokrasi ve muhalefete yer olmadığı belirtildi.

Barış ve kardeşliğin en fazla işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar ve gençlerin ihtiyacı olduğu vurgulanarak, Kürt sorununda demokrasi ve barışa dayalı çözümler yerine çatışma politikalarının uygulandığı ifade edildi. Açıklamada, bu karanlık tabloya rağmen düzeni değiştirecek irade ve umuda sahip olunduğu, tek başına kurtuluş olmadığı için birleşmenin ve örgütlenmenin önemi vurgulandı. Gücün birlikten geldiğini göstermek için Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarında ve Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda buluşma çağrısı yapıldı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Ankara Tabip Odası, Demokrasi, 1 Mayıs, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 23:12:17. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.