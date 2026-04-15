Seyit Aslan:  Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstifa Etmelidir

(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa etmelidir! Okulda, sokakta, işyerinde şiddet eylemleri bitmiyor. Dün Urfa, bugün Maraş'ta dokuz canımızı kaybettik. Çürümüş eğitim sistemi tel tel dökülüyor." dedi.

Aslan, yaptığı açıklamada okullarda yaşanan saldırılara tepki gösterdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i istifaya çağıran Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa etmelidir! Okulda, sokakta, işyerinde şiddet eylemleri bitmiyor. Dün Urfa, bugün Maraş'ta dokuz canımızı kaybettik. Çürümüş eğitim sistemi tel tel dökülüyor. Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÇEDES projeleriyle tarikatlara, cemaatlere sınırsız alan açarken, MESEM projeleriyle de sermayeye ucuz emek yaratmaya devam ediyor. MESEM'li çocuklarımız iş cinayetlerinde ölüyor, ÇEDES projeleriyle hurafeci eğitim örgütleniyor, çocuklar tarikatlarda istismara uğruyor. Milyonları talebi olan bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek talebine kapıları kapatan düzen!"

Çocukların, öğretmenlerin can güvenliğinin olmadığı bir ülke ve eğitim sistemi kuran Saray düzeni, Urfa ve Maraş'taki saldırıların sorumlusudur. Her sabah bir belediyeye, sendikacıya, gazeteciye, çevresini korumak isteyene operasyon çeken, yargıyı siyasallaştıran Saray rejimi yaşanan saldırıları önlem almak yerine adeta seyrediyor. Şiddet eylemleri göz göre göre gelirken, onlar 'ülkenin şahlandığını', 'yedi düvele meydan okuduklarını' söyleyerek gerçeklerin üzerini karartmaya devam ediyor.

İstanbul Eyüp ve Ümraniye'de öğretmenlere dönük şiddet sonucunda iki öğretmen yaşamını yitirmişti. Son iki gündür yaşananlar; ne Saray rejiminin, ne de Milli Eğitim Bakanı'nın yaşanan eski saldırılardan ders çıkarmadığının göstergesidir. Şiddete karşı yürüyen, hak talep eden, insanca ücret isteyen; bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim talep eden eğitimcilerin karşısına polisiyle, askeriyle, yargısıyla çıkan düzeni kabul etmiyoruz.

Saray düzeni ve bakanlar bir yandan yaşananlar karşısında timsah gözyaşları dökecek, 'münferit' diyecek, halkın tepkilerini yatıştırmaya çalışacak, öte yandan eleştirilere ve tepkilere karşı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ya da 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' gibi suçlamalarla davalar açacak.

Çocukları korumayan, aç bırakan, tarikatlara ve sermayeye yem eden bu düzeni hep beraber yıkmalıyız. Eğitim emekçilerinin şiddete karşı aldığı iş bırakma kararını destekliyor, tüm emekçileri ülkenin her yerinde, her okul ve her mahallede tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. Bugün gösterilmeyen tepkiler yarın daha büyük saldırılar olarak dönecektir. Eğitimin ticarileştirilmesine, müfredattan bilimin ayıklanmasına hayır! Cemaat ve tarikatlara yapılan sözleşmeler iptal edilsin! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin derhal istifa etsin!"