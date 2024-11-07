Emek Partisi'nden Teşvik Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emek Partisi'nden Teşvik Eleştirisi

Sevda Karaca, bakanlığın teşviklerini eleştirerek işçilerin mağdur olduğunu vurguladı.

07.11.2024 23:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NİSANUR YILDIRIM

(TBMM) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde şirketlere verilen teşvikleri eleştirdi. Karaca, "Bir avuç patrona 'teşvik ve istisna' adıyla ne kadar kaynak aktarılıyor? En az 2.5 trilyon lira. Bu sömürü teşvikçiliği sayesinde şirketlerin ödediği verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı, yüzde 12'lere kadar düştü. Devletin kasasını işçiler dolduruyor, sermaye boşaltıyor. Gecikmeden bu bakanlığının adının 'Sanayiye Teşvik, İşçiye Kazık Bakanlığı' adını alması gerekiyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmeleri sürüyor. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca'nın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bakanlığın adının değiştirilmesi önerisiyle geldim. Bu bakanlığın adının açık bir şekilde 'Sanayiye Teşvik Bakanlığı' olması gerektiğini düşünüyoruz. 2024'ün ocak-eylül döneminde patronlara verdiğiniz teşviki katladınız. Asgari ücrete yapılan zam yüzde sıfır, patronlara bakanlık bütçesinden verilen teşvik tutarındaki artış yüzde 252 olmuş. 3,5 kat artmış. Sadece verilen parasal teşvik 13 milyar liranın üzerinde. Bu hızla giderse yıl sonuna kadar 18 milyar lirayı görecek.  Patronlara bu kadarı da yetmiyor. Bakanlığınızın 2024'te 13 bin 850 adet olan teşvik belgesi sayısı 2025'te 15 bin 250'ye çıkacakmış. Bu, sanayi patronlarının yatırımlarının büyük kısmının devlet kasasından karşılanması anlamına geliyor.

"Devlet kasasından beslenen, servet transferiyle fabrika kuran, vergisi sıfırlanmış binlerce patron"

Teşvik belgesi adeta matruşka. Tek bir belgede tek bir teşvik yok. Var da var. Teşvikler yağdırılıyor sürekli. Say say da bitmiyor. Faiz desteği, sıfır gümrük vergisi, KDV istisnası, KDV iadesi, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, nitelikli personel desteği… Sonuçta ne oluyor? Devlet kasasından beslenen, servet transferiyle fabrika kuran, fabrika büyüten, vergisi sıfırlanmış binlerce patron. Canına okunmuş binlerce, milyonlarca işçi. Gerekçe olarak bize sürekli istihdam, kaynak ve büyüme falan diyorsunuz. Bu ülkede ne zaman böyle laflar edilse, işçi ve emekçilerin emeğinin daha da ucuzlayacağına ilişkin korkusu artıyor. Ücretlerin baskılanacağına ilişkin kaygısı büyüyor. Herkes daha da yoksullaşacağını çok iyi biliyor. Bu teşvik belgelerini denetleyenin, soruşturanın da olmadığı gayet açık. Kim teşvik almış kim teşvik aldıktan sonra kaç kişiyi işe almış, kaç işçiyi işten atmış, bunun bir kaydı yok. Üstüne üstlük 'İstihdam yaratmayacağım' diyen projelere dahi teşvik verildiğini görüyoruz. Üretimde bağımlılık mı azalıyor? Hayır. Teşvikler artıyor mu, artıyor.

"Bir avuç patrona 'teşvik ve istisna' adıyla ne kadar kaynak aktarılıyor? En az 2.5 trilyon lira"

Bu iktidar, '2025 yılında 7 milyon asgari ücretliden işçi başı 37 bin lira gelir vergisi almayacağız' diye övündü. Peki, bir avuç patrona 'teşvik ve istisna' adıyla ne kadar kaynak aktarılıyor? En az 2.5 trilyon lira. Nasıl oluyor bu peki? 'Ücretler artmasın maliyetler artıyor" diyen patronun imdadına bakanlığınızın 'sigorta prim desteği' koşuyor. Ne kadar ayrılıyor? Yaklaşık 1 trilyon lira. Bunun için en az 6 bin 700 teşvik belgesi düzenlenecek. İyimser rakamla 670 bin işçi için patronların sigorta ödemesi yapmayacağını görüyoruz. Bu yıl asgari ücret alan bir işçi SGK'ya yılda 33 bin 604 lira prim ödedi. Yani 12 ay çalışan bir işçi 2 ayını SGK'ya çalıştı. Sizin teşvik diye para almadığınız patronun SGK yükünü de işçi ödedi.

"Peynir ekmek gibi dağıtılan teşvikler artık sansürlü"

Kim bu patronlar? Milyonluk kağıtlar nasıl peynir ekmek gibi dağıtılıyor? Kimin sırtı sıvazlanıyor bakalım. Cengiz Holding'in patronu Mehmet Cengiz, deprem yardımı yaptığı günün ertesinde fazlasını Sanayi Bakanlığından alırken, 'Bu prosedür. İsteyen alabilir' diyordu. Doğru. Kimler alıyor, bakanlık açıklıyor mu? Artık açıklamıyorsunuz. Peynir ekmek gibi dağıtılan teşvikler artık sansürlü.

"2025'te verilen teşvikler Koç'a, Sabancı'ya, Şişecam'a, Cengiz'e, Kolin'e gidecek"

Ama Bakanlığınızın bütçesinden anlaşılıyor ki 2025'te verilen teşvikin en az üçte biri ulusal ve uluslararası büyük sermaye gruplarına gidecek. Koç'a, Sabancı'ya, Şişecam'a, Cengiz'e, Kolin'e gidecek. Koç, fabrikasında daha fazla otobüs üretsin diye 9 milyon liralık yatırımın yarısını halk kaynaklarından karşılıyorsunuz. İşçilerin çalışırken fıtık olduğu Tofaş'ın 70 milyon liralık yatırımının 31 milyon lirasını devlet karşılıyor, üstüne şirketten vergi bile alınmıyor üstelik. 'İsteyen sanayici teşvik alabilir' diyen Cengiz'e tek belge ile 100 vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve daha bir sürü şey verildi. Maşallah, ne istedilerse vermişsiniz gerçekten.

"Gecikmeden adınızı 'Sanayiye Teşvik, İşçiye Kazık Bakanlığı' yapın"

Bu sömürü teşvikçiliği sayesinde şirketlerin ödediği verginin toplam vergi gelirleri içindeki payı, yüzde 12'lere kadar düştü. Devletin kasasını işçiler dolduruyor, sermaye boşaltıyor. Gecikmeden bu bakanlığının adının 'Sanayiye Teşvik, İşçiye Kazık Bakanlığı' adını alması gerekiyor."

Kaynak: ANKA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milletvekili, Sevda Karaca, Gaziantep, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emek Partisi'nden Teşvik Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:05 Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma sona erdi
22:54 Baba Arif Güran’dan kardeşi Salim’le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz Baba Arif Güran'dan kardeşi Salim'le ilgili soruya kafa karıştıran yanıt: Benim ailem yapmaz
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
20:45 Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti Doktor, muayeneye gelen hastasını dakikalarca taciz etti
10:12 Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar
10:09 Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu Beren Saat sütyenli kombiniyle katıldığı davete damga vurdu
10:07 Barcelona’nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı Barcelona'nın yıldızının suratını dağıttılar: Tam 10 dikiş atıldı
09:51 Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı Gece uyandığında yanında göremediği kocasını misafir odasında kuzeni ile yakaladı
09:50 Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı Kripto para dostu Elon Musk servetine servet kattı
09:49 Hakan Çalhanoğlun’dan inanılmaz istatistik Hakan Çalhanoğlun'dan inanılmaz istatistik
09:46 Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi Özgür Özel ile Dilruba Kayserilioğlu arasında protokol krizi
09:18 Beşiktaşlıları üzen görüntü Beşiktaşlıları üzen görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 23:48:43. #1.12#
SON DAKİKA: Emek Partisi'nden Teşvik Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.