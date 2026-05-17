Emekçiler Ara Zam İçin Eylemde

17.05.2026 18:10
Asgari Ücret İnisiyatifi, Üsküdar'da yeniden zam talep etti. Eylemlere devam edileceği bildirildi.

(İSTANBUL) İktidar sözcülerinin "gündemimizde ara zam yok" açıklamalarına rağmen emekçiler taleplerini yinelemeye devam ediyor. Geçen hafta Şirinevler Meydanı'ndan isteklerini dile getiren Asgari Ücret İnisiyatifi temsilcileri bugün Üsküdar'da açıklama yaptı. Asgari ücrete, tüm ücretlere ve emekli aylıklarına yeniden zam istenen eylemde yapılan açıklamada, "Asgari ücret, işçi ve ailesinin geçimini esas almalı, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmalıdır. Ücretler, milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenmelidir. Gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası derhal izlenmelidir" ifadelerine yer verildi.

Asgari Ücret İnisiyatifi geçen hafta Şirinevler Meydanı'nda bir basın açıklaması yapmış, ara zam taleplerini dile getirmişti. Bugün de Üsküdar'da buluşan İnisiyatif temsilcileri, tespit ve taleplerini yineledi. Yapılan açıklamada; açlık sınırının altında kalan ücretlere karşı yeniden zam yapılması gerektiği vurgulandı. Zam yapılana kadar her pazar günü eylemlerine devam edeceğini söyleyen inisiyatif sözcüleri bir sonraki hafta ise Sancaktepe'de eylem gerçekleştireceğini duyurdu.

"'ZAM YAPTIK' DEDİKLERİ ASGARİ ÜCRET DAHA ELİMİZE GEÇMEDEN PUL OLDU"

"Asgari Ücrete, Tüm Ücretlere, Emekli Aylıklarına Yeniden Zam" başlıklı açıklama şöyle:"

"Bizler, Asgari Ücret İnisiyatifi olarak, emeğimizin giderek değersizleştirildiği, asgari ücretin bir istisna olmaktan çıkıp milyonlarca emekçi için ortalama ücret haline getirildiği bir süreçte, bu kötü gidişata müdahale etmek için bir araya geldik. Hepimizin bildiği gibi, 2026 yılına girerken 'Zam yaptık' dedikleri asgari ücret daha elimize geçmeden enflasyonun altında kalarak pul oldu. Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas her geçen ay daha da açılıyor. Bugün asgari ücret, bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayıp geçimini sağlamayı bırakın, karnımızı doyurmaya dahi yetmiyor."

"MUTFAKTA TENCEREMİZ, SOFRADA TABAĞIMIZ BOŞ KALDIĞI SÜRECE..."

Asgari Ücret İnisiyatifi olarak, siyasi iktidarın tercihleri sonucunda açlık sınırının altındaki bir yaşamın milyonlarca emekçiye dayatılmasına karşı sözümüzü ve mücadelemizi büyütüyoruz. Asgari ücret, bir oldu-bittiyle aralık ayında belirlenmiş olabilir; ancak mücadele bizim için bitmedi! Mutfakta tenceremiz, sofrada tabağımız boş kaldığı sürece, kent meydanlarını ücretlerimize yeniden zam istemek için doldurmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta Şirinevler'de emekçinin geçim mücadelesini birlikte haykırdık; bugün ise aynı sesi Üsküdar'dan yükseltiyoruz.

"TEK HANELİ ENFLASYON BİR BAŞKA BAHARA KALDI"

Bu hafta hep birlikte gördük ki, Merkez Bankası şimdiden havlu atmış durumda. 2026 yılı enflasyon hedefini, daha yılın ortasına bile gelmeden yüzde 16'dan yüzde 24'e çıkararak tam yüzde 50 artırdılar. Yıl sonu tahminini ise yüzde 26 olarak ilan ettiler. 2027 için vadettikleri tek haneli enflasyon hedefi de yüzde 9'dan yüzde 15'e yükseldi. Yani tek haneli enflasyon yine başka bir bahara kaldı. Bu hamleyle milyonlara açıkça şu söyleniyor: 'Ekmek daha pahalı, hayat daha zor olacak' Buna rağmen hala aynı başarısız reçetede ısrar ediyorlar. Bu reçetenin faturası ise şimdiden önümüzde: Asgari ücretten dört ayda 4 bin 110 lira, en düşük emekli aylığından ise yaklaşık 3 bin lira enflasyonla eridi gitti. Memura yılbaşında verilen yüzde 11'lik zam, aralık ayından bu yana enflasyonun yüzde 14,64'e ulaşmasıyla çoktan hükmünü yitirdi"

"GERÇEKLER ORTADA İKTİDAR YETKİLİLERİ HALA 'ARA ZAM YOK' DİYOR"

Hayat pahalılığının her geçen gün artıyor, temel ihtiyaçlara peş peşe zam geldiğinin vurgulandığı açıklama taleplerle birlikte şöyle devam etti:

"Enflasyon beklentisi sürekli yukarı doğru güncellenirken emekçinin ücreti, emeklinin aylığı yerinde sayıyor. 'Enflasyonla mücadele' adı altında fatura yine işçiye, emekçiye, emekliye, gençlere, yoksullara kesiliyor. Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda sadece bir kez yapılan ücret artışları, gelir adaletsizliğini derinleştirmekten ve bizleri daha da yoksullaştırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Tablo bu kadar ağır, gerçekler ortadayken iktidar yetkilileri hala 'Ara zam gündemimizde yok' diyor. Önümüz bayram; ancak emekliye sadaka gibi bir bayram ikramiyesi vermek layık görülüyor."

TALEPLER: ASGARİ ÜCRETE, TÜM ÜCRETLERE VE EMEKLİ AYLIKLARINA ARA ZAM...

Milyonların geçim derdi, karnını doyurmaya dahi yetmeyen ücretleri bu iktidarın gündeminde değil! Oysa ay sonunu getiremeyen emekçinin de, bayramda torununa harçlık dahi veremeyecek durumda olan emeklinin de tek bir gerçek gündemi var: Asgari ücrete, tüm ücretlere ve emekli aylıklarına yeniden zam! Asgari Ücret İnisiyatifi bileşenleri olarak hedeflerimizi ve mücadele hattımızı bugün Üsküdar'da bir kez daha ilan ediyoruz: Asgari ücret, işçi ve ailesinin geçimini esas almalı, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmalıdır. Ücretler, milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda dört kez güncellenecek şekilde belirlenmelidir. Gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası derhal izlenmelidir. Asgari ücret artık emekli aylıklarının ve tüm diğer ücretlerin temel belirleyicisi haline gelmiştir. Bu yüzden asgari ücrete ve tüm ücretlere zam mücadelesi, hepimizin omuz vermesi gereken ortak bir mücadeledir. Ücretlerimizin gerçek enflasyon ve milli gelir baz alınarak derhal güncellenmesi için bu haklı mücadelede birleşeceğiz. Asgari ücretliler, emekçiler, emekliler ve bu ülkenin yok sayılan tüm kesimleri olarak; bizi açlık ve yoksullukta eşitleyen bu gidişatı birlikte değiştireceğiz."

Kaynak: ANKA

