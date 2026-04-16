Emekli Albay Yeniden Üniversite Eğitimi Alıyor

KAYSERİ'de yaşayan emekli Albay Ersan Kaya (55), Kara Harp Okulu'yla birlikte eğitim hayatındaki 3'üncü üniversite olan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü 2'nci sınıfta okuyor.

Kentte yaşayan evli 2 çocuk babası Ersan Kaya, albay olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 13 yıl önce emekli oldu. 1991 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olan Kaya, 2015 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nü bitirdi. ERÜ kampüsü yakınlarında oturan ve her gün üniversiteye giden öğrencilerden etkilenen emekli Albay Kaya, 2023 yılında üniversite sınavına girdi ve Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitim görmeye hak kazandı. Edebiyat Fakültesi'nde yarım dönem okuduktan sonra bakış açısını daha çok geliştireceği düşüncesiyle 2024 yılında Halkla İlişkiler Bölümü'ne yatay geçiş yapan Kaya, bu bölümde çocukları yaşındaki gençlerle eğitim hayatını sürdürmenin gururunu yaşıyor.

Emeklilik sonrası zihnini daha aktif tutmak amacıyla üniversiteye geldiğini anlatan Ersan Kaya, "Üniversiteye başlama sebebim, bir kariyer veya iş bulma hedefinden daha çok yeni şeyler öğrenmek ve farklı bir bakış açısı kazanmak. Yoğun ve disiplinli bir iş hayatının ardından artık emekli olduğum için zihnimi daha zinde ve aktif tutmak amacıyla üniversiteye geldim. Benim için heyecan verici oldu. Uzun seneler sonra üniversiteye tekrar dönmek benim için ayrı bir motivasyon oldu. Ayrıca, burada farklı kuşaklarla aynı ortamda olmanın da bir heyecanı ve motivasyonu var" dedi.

'BAKIŞ AÇIMI GENİŞLETMESİ AÇISINDAN ÇOK FAYDALI OLDU'

Edebiyat Fakültesi'nden İletişim Fakültesi'ne yatay geçiş yaptığını da vurgulayan Kaya, "Harp okulundan sonra Sistem Mühendisliği diploması verildi. O da yüksekokul statüsünde geçiyor. 2013 yılında da Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü Yüksekokulu'na başladım. Daha sonrasında Edebiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Orayı kazanmıştım. Oradan 2024 senesinde yatay geçişle İletişim Fakültesi'ne geçtim. Sözel olan bütün bölümler hayatın kendisiyle çok alakalı. Çünkü, iletişim çağında yaşıyoruz. Gelişen teknolojiler var. Benim için ilham verici tarafları var. Çünkü biz askeri hayatta halka ilişiklerle ilgili bir eğitim görmedik. Bakış açımı genişletmesi açısından çok faydalı oldu. O yüzden bu bölümü tercih ettim" diye konuştu.

'BENİM İÇİN BURADA BULUNMAK AYRICA BİR MUTLULUK KAYNAĞI'

Kariyer danışmanlığı hedefinin olduğunu belirten Ersan Kaya, "Sınıftaki öğrencilerle yaş farkından dolayı yadırgama ya da yadsıma olmadı ama bende kendi tecrübelerimi onlar ile paylaşırken, arkadaşların dinamizminden ve gençliğinden faydalanıyorum. Onların dinamizmi bana motivasyon veriyor. İletişim Fakültesi'nde özellikle belirtmem gereken ve en çok dikkatimi çeken şey hocalarımızın çok donanımlı olmasıdır. Teorik değil daha çok uygulamalı kısmında sorgulama ve üretme açısından son derece teşvik ediciler. O yönden bölümü beğeniyorum ve seviyorum. Benim için burada bulunmak ayrıca bir mutluluk kaynağı. Eğer yurt dışına açılabilirsem, kariyer danışmanlığı hedefim var. Burada öğrendiklerimin de ilerde bana kılavuz olacağını düşünüyorum. Eğer o dönem geldiğinde akademik anlamda geliştirme planım olursa veya teşvik edilirsem yüksek lisans gibi şeylerde yapabilirim" ifadelerini kullandı.

'OKUMANIN YAŞI YOKTUR'

Yeni şeyler öğrenmenin eğlenceli olduğuna dikkat çeken emekli Albay Kaya, "Benim için bu yaşta üniversite okumanın bir zorluğu yok. Okumayı çok seven birisiyim. Meslek hayatımda da çok okurdum. Okumak benim için zül değil. Yeni şeyler öğrenmek benim için eğlenceli oluyor. Zihnimi devamlı aktif tutuyor. Benim yaşımdakilerin çoğu belki de kendisini bırakmış vaziyette ama ben hala ilkokulda, ortaokulda okuduğum kitabı teferruatıyla hatırlıyorum. Okumanın yaşı yoktur. Yaşam boyu okumak ve öğrenmek faydalıdır. Ne zaman işinize yarayacağı da belli olmuyor. Hiçbir şey olamasa bile kişisel gelişim olarak, geliştiğinizi fark ediyorsunuz. O yüzden ben insanların okumayı ve öğrenmeyi hiçbir yaşta bırakmamaları gerektiğini düşünüyorum. Buraya 2024 yılında geldim. Ama arada çok şey okudum ve dinledim" dedi.