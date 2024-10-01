Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı - Son Dakika
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Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

01.10.2024 09:16  Güncelleme: 09:59
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BİR NETLİK YOK, EKİPLERİMİZ ÇALIŞIYOR"

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

Kabine sonrası Bakan Işıkhan\'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kabine sonrası Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Çalışmalarımız başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (40)

  • Bilgehan Göktürk:
    Netlik var var...Emekli maaşlarının özellikle de asgari ücret ve biraz üzerinden yatırılmış emekli maaşlarının çoğunu sosyal yardım olarak verdikleri paraların seviyesine düşürecekleri net...Ya asgari ücret 17.000 en düşük emekli maaşı 10.000 arada nerdeyse %50 fark var.son yapılan 2500 liralık zamla fark 4500 düştü ama enlasyon olarak değişen bir şey olmadı.Bu ara 17.000 asgari ücret alanların sırtına biraz daha da yük bindirdiler. Sonuç olarak bu akp bu ülkeyi tönetemiyor...Erken seçim şart... 124 21 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ÜNİVERSİTE MEZUNU 1/4 DERECEDEN EMEKLİ DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞIRKEN YÜKSEK PRİM ÖDEMEME RAĞMEN BUNUN KARŞILIĞINI ALAMADIK MEMURA VERİLEN SEYYANEN ZAM TARİHTE İLKDEFA MEMUR EMEKLİSİNE VERİLMEDİ BU ZAMMIN VERİLMESİNİ İSTİYORUM.150 TL PRİM ÖDEYEN İLE 450 TL PRİM ÖDEYEN NEREDEYSE AYNI MAAŞI ALACAK NİYE YÜKSEK PRİM ÖDEDİM.KİMİN NE ALDIĞINI SORMUYORUM.BEN HAKKIMI ARIYORUM.OY VERME KRİTERİM BU. 117 19 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    emekli maaşıyla 2 çeyrek geliyor haberiniz olsun ona göre ne yapacaksanız yapin 99 8 Yanıtla
  • Murat Uzunkaya:
    99 sonrası kademeli emeklilik ne durumda acaba. İnşallah torba yasada vardır. 62 26 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Amaç Emekli maaşlarını düşürmek 68 6 Yanıtla
  • Kür Şad:
    Daha ne kadar adaletsizlik yaparız diye uğraşıyorsunuz muhtemelen. 2014 de emekli oldum 2 buçuk asgari ücret alıyordum, şu an 1 buçuk asgari ücret bile değil. 64 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    10000=2ceyrek 58 7 Yanıtla
  • selçuk çelik:
    Gerçek anlamda biz Emeklilerin Hakkı tam bir Adalet,le verilecekse,Çalışma yapın.yoksa şimdiye kadar olduğu gibi,Bizi Oyalamaya kalkmayın. 52 5 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    2008 öncesi ve sonrası ne olacak emekli maaşı düşük bağlananlar 47 8 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    12.500 den 12.550 yapacaklar 47 4 Yanıtla
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