Emekli Aylıkları ve Diğer Düzenlemeler Yasalaştı - Son Dakika
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Emekli Aylıkları ve Diğer Düzenlemeler Yasalaştı

Emekli Aylıkları ve Diğer Düzenlemeler Yasalaştı
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Yeni kanunla en düşük emekli aylığı artırıldı; vergi ve sektör düzenlemeleri yapıldı.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, en düşük emekli aylığının artırılmasının yanı sıra vergi, enerji, turizm, ulaştırma, özel öğretim kurumları, PTT ve siber güvenlik alanlarında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

7590 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla, dosya bazında ödenen en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarıldı. Düzenleme, 2026 yılı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanacak.

ADAY SÜRÜCÜLERE İLİŞKİN KURALLAR DEĞİŞTİRİLDİ

İlk kez sürücü belgesi alanlar ile belgesi iptal edildikten sonra yeniden ehliyet alanlar, iki yıl boyunca aday sürücü sayılacak.

Bu dönemde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren bir ihlal yapanların, 75 ceza puanını aşanların veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı belirlenenlerin aday sürücü belgeleri iptal edilecek.

TURİZM İŞLETMELERİNE PRİM DESTEĞİ

Turizm işletmesi belgeli özel konaklama tesislerine, 2026 yılı mayıs-aralık döneminde çalıştırdıkları sigortalılar için prim desteği sağlanacak. Destek, işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceği primlerden mahsup edilerek İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Prim borcu bulunan, bildirgelerini süresinde vermeyen veya kayıt dışı işçi çalıştırdığı belirlenen işletmeler destekten yararlanamayacak.

NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARINA VERGİ DÜZENLEMESİ

Nükleer enerji santrali yatırımlarına ilişkin bazı işlemler damga vergisinden muaf tutuldu. Bu yatırımlar kapsamında yapılan inşaat işleri ile makine ve teçhizat teslimlerine yönelik Katma Değer Vergisi istisnası ve iade imkanı getirildi.

Nükleer enerji santrali yatırımları için yapılan bazı borçlanmalarda kurumlar vergisi mevzuatındaki oran, 2045 yılının sonuna kadar yüzde 50 yerine yüzde 25 olarak uygulanacak.

ARAÇLARDA ÖTV DÜZENLEMESİ

Kanunla bazı araçlar için asgari maktu Özel Tüketim Vergisi getirildi. Buna göre belirli araçlarda hesaplanan ÖTV, L sınıfı araçlar için 30 bin liradan, diğer araçlar için ise 100 bin liradan az olamayacak.

Cumhurbaşkanına araçların motor gücü, silindir hacmi, çekiş sistemi, menzili, batarya kapasitesi, emisyon değeri ve taşıma kapasitesine göre farklı vergi tutarları belirleme yetkisi verildi.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA YENİ YAPTIRIMLAR

Milletlerarası okulların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencileri kaydetmesi veya bu öğrencilere eğitim vermesi halinde idari para cezası uygulanacak ve kurumun açma izni ile çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Özel öğretim kurumlarında görev yapacak öğretmen, yönetici ve uzman öğreticilerin niteliklerine ilişkin düzenlemeler de değiştirildi.

KAMU ALIMLARINDA KARŞILIKLILIK İLKESİ

Cumhurbaşkanı, kamu alımlarında yerli isteklilere ve yerli mallara tanınan avantajların, karşılıklılık esasına göre Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik isteklilere ve Avrupa Birliği menşeli ürünlere de uygulanmasına karar verebilecek.

PTT PERSONELİNİN ÇALIŞMA STATÜSÜ DEĞİŞTİRİLDİ

İş Kanunu kapsamında çalışanlar dışındaki PTT personeli, idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilecek. Personelin ücretleri, sosyal hakları, görevde yükselmesi, görevlendirilmesi ve sözleşmesinin sona erdirilmesine ilişkin esaslar PTT Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Mevcut personelin yeni statüye geçirilmesine ve bazı çalışanların diğer kamu kurumlarına nakledilmesine ilişkin geçiş hükümleri de kanunda yer aldı.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINA YENİ YETKİLER

İnternet alan adlarına ilişkin politika ve düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığına verildi.

Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Başkanlık, güvenlik ve istihbarat kurumlarının talebi üzerine tedbir kararı alabilecek. Kararın en geç iki saat içinde uygulanması ve 24 saat içinde sulh ceza hakiminin onayına sunulması gerekecek.

ULAŞTIRMA ALANINDAKİ CEZALAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Karayolu, demiryolu, denizcilik ve tehlikeli madde taşımacılığındaki yükümlülüklere aykırı hareket edenlere uygulanacak idari para cezaları yeniden belirlendi.

Yasak tehlikeli madde taşınması, gerekli belgeler olmadan faaliyet yürütülmesi, demiryolu güvenliği kurallarının ihlal edilmesi ve denizcilik mevzuatına aykırılıklar için ihlalin türüne göre farklı tutarlarda para cezaları uygulanacak. Bazı ihlallerde ceza 10 milyon liraya kadar çıkabilecek.

Kanunun bazı hükümleri farklı tarihlerde yürürlüğe girecek. En düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme temmuz ödeme döneminden itibaren, prim oranlarına ilişkin değişiklik ise 1 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Diğer hükümlerin büyük bölümü yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

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