Emekli Çiftçilere ÖTV Muafiyeti Teklifi

20.02.2026 14:39
CHP'li Kadim Durmaz, emekli çiftçilere ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM'ye sundu.

(ANKARA) - CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) en az 10 yıl kayıtlı olup tarım Bağ-Kur kapsamında emekli olan çiftçilere, emeklilikten itibaren 5 yıl içinde bir defaya mahsus ÖTV muafiyeti getiren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, emekli çiftçilerin kırsalda temel ulaşım ihtiyacını kolaylaştırmak amacıyla 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi. Teklif, ÇKS'ye en az 10 yıl kayıtlı olup tarımsal faaliyeti nedeniyle tarım Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında emekli olan vatandaşların, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde ve bir defaya mahsus olmak üzere 87.03 GTİP kapsamındaki taşıtları ÖTV'siz edinebilmesini düzenliyor.

Teklife göre, ÖTV istisnasından yararlanılarak alınan araçlar 5 yıl süreyle devredilemeyecek. Bu süre dolmadan satış veya benzeri tasarruflarda bulunulması halinde, zamanında alınmayan vergi tahsil edilecek. Deprem, sel, yangın veya kaza gibi nedenlerle aracın kullanılamaz hale gelerek hurdaya ayrılması durumunda ise aynı kapsamda bir araç daha istisna dahilinde alınabilecek. Uygulamanın usul ve esaslarının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Durmaz, teklife ilişkin değerlendirmesinde, "Çiftçimiz yıllarca toprağa emek veriyor, ülkemizin gıda güvenliğini ayakta tutuyor. Emeklilik döneminde sabit gelirle yaşamını sürdürmeye çalışırken kırsalda ulaşım başlı başına bir maliyet ve zorluk. Kırsalda araç, çoğu zaman lüks değil ihtiyaçtır. Bu teklif, emekli çiftçimizin yaşamını kolaylaştıracak, hedefli ve ölçülü bir sosyal destek mekanizmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

