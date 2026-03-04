Emekli İkramiyesinde Umutlar Sönüyor

(TBMM) - İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kamuoyunun beklediği emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemenin teklifte yer almadığını kaydederek, 2018 yılında iki bayram ikramiyesinin vergiye oranının yüzde 3,3 olduğunu dile getirdi. Usta, "Şu anda bunun 4 bin lira olması durumunda bu oran yüzde 0,83'e düşüyor. Verginin yüzde 3,3'ünü emekli bayram ikramiyesi olarak verirken, adaletli olmayan bir iş nedeniyle bu yüzde 0,8'e düşüyor. Şimdi sen bunu niye yüzde 0,8'e düşürüyorsun? Öyle 'kaynak yok' falan denilmez. Vatandaştan vergi topluyorsan kaynak budur. O gün için olan kaynak bugün de var. Bugün vergi azaldı mı? Birtakım vergileri mi kaldırdınız? Vergi yüküne bakın; verginin milli gelire oranına. O günden bugüne arttı" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, 19 maddeden oluşan ve kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi, vakıf üniversitesi hastanelerinin vergi muafiyetinin kaldırılması, şans ve bahis reklam giderlerinin matrahtan düşülmemesi ve bazı kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasını düzenleyen kanun teklifi görüşülüyor.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, görüşülmekte olan kanun teklifinde emeklilere bayram ikramiyesini öngören düzenlemenin olmamasını gündeme getirdi. Oluç, "Mübarek Ramazan ayındayız, bayram yaklaşıyor. Bayram ikramı ile geldi: emeklilerin bayram ikramiyeleri. Her sene bayram ikramiyeleri ile ilgili bütçe komisyonunda düzenleme yapılır. Bu sene de yapılacağına dair bir beklenti çok yaygındır emekliler arasında" dedi.

Emeklilerin bu yılki beklentilerinin karşılanmadığını aktaran Oluç, "Fakat bir açıklama yaptı: Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler 'Kaynak yok' dedi. Yani 'Para kalmadı' dedi. Emeklilere dağıtacak para yok dedi, kısacası. Böylece emeklilerin umutları büyük ölçüde sönmüş oldu" ifadelerini kullandı.

Oluç, açıklamanın iktidarın emeklilere yönelik politikalarının bir yansıması olduğunu kaydederek, "İktidar bir kez daha emekliler için kaynak olmadığını, para olmadığını açıkça ifade etti. En yetkili ağızlarından biri tarafından. Ama biz biliyoruz ki aslında kaynak var. Sadece iktidarın politik tercihleri, bu kaynakları emekliler, emekçiler, işçiler, kısaca toplumun dar gelirlileri, ücretli çalışanları ve yoksulları için kullanmama yönünde olduğu için böyle bir sonuçla karşı karşıya kalınıyor" diye konuştu.

Usta: Emekliler dilenci pozisyonuna getiriliyor, sadaka verilirmiş gibi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kamuoyunun beklediği emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemenin teklifte yer almadığını kaydederek, 2018'den bu yana bayram ikramiyelerinin düzenli olarak enflasyon karşısında değer kaybettiğini dile getirdi.

Usta, ikramiyelerin miktarının belirlenmesinde keyfi uygulamalara son verilmesi gerektiğini savunarak, "O gün çok fazla verdik de hani bunu bir miktar aşağı çekelim diye bir anlayışla mı yapılıyor? Bu gelişi güzel mi yapılıyor? ya o gün verdik ama bugün pişman olduk diye mi yapılıyor? Bunu kurala bağlamak lazım. Mutlak rakamı kanuna yazmanın bir anlamı yok. Her defasında kanun çıkarmak gerekiyor. Bir tane göstergeye bağlayalım bunu. Kalıcı bir formül bulunması gerekiyor. Emekliler böyle dilenci pozisyonuna getiriliyor, sadaka verilirmiş gibi" dedi.

2018'de yapılan bayram ikramiyesi ödemeleriyle günümüz arasındaki farkı rakamsal olarak anlatan Usta, "İlk çıktığında 2018 yılında iki bayram ikramiyesinin vergiye oranı neymiş? Bu verginin bir kısmını 2018 yılında biz, emekli olan vatandaşlarımıza bayram ikramiyesi olarak ödemişiz. Bu oran, yani iki bayram ikramiyesinin toplam yıllık vergilendirme oranı yüzde 3,33'müş. Şu anda eğer bunun 4 bin lira olarak kalması durumunda bu oran yüzde 0,83'e düşüyor. Verginin yüzde 3,3'ünü emekli bayram ikramiyesi olarak verirken, adaletli olmayan bir iş nedeniyle bu yüzde 0,8'e düşüyor. Şimdi bunu yapmaya ne hakkımız var?" ifadelerini kullandı.

Usta, kaynak tartışmalarına da değinerek, "Bize hiç kimse 'kaynak yok' falan demiyor; kaynağın kendisi vergi ya. Verginin yüzde 3,3'ünü vermişiz bu işe. Şimdi sen bunu niye yüzde 0,8'e düşürüyorsun? Öyle 'kaynak yok' falan denilmez. Kaynak, vatandaştan vergi topluyorsan budur. O gün için olan kaynak bugün de var. Bugün vergi azaldı mı? Birtakım vergileri mi kaldırdınız? Vergi yüküne bakın; verginin milli gelire oranına. O günden bugüne arttı" diye konuştu.

Kısacık: Kaynak lazımsa, emekliye ilk önce şu faiz belasından kurtulmamız lazım

Yeni Yol Grubu Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, etki analizinde özelleştirmelerden beklenen gelire dikkati çekerek, "Bu özelleştirmelerden 35-45 milyar lira arası gelir bekleniyor. Üzücü olan önce şudur: Bu kadar özelleştirme yapılacak. İşte kamunun hatırda varlıkları satılacak, 35 milyar lira alınacak. Maalesef bu 2026'da ödeyeceğimiz faizin 78'de biri bile değil" dedi.

Kısacık, faiz ödemelerine ilişkin rakamları da paylaşarak, "Sadece bu yıl Ocak ayında 456 milyar lira faiz ödedi. Şu kanun teklifinin etki analizine göre bize, devlete gelir getirecek tüm gelirleri topladım. Ocak ayındaki ödenen faizin yarısı yapmıyor" diye konuştu.

Kaynak tartışmalarına değinen Kısacık, "Onun için kaynak lazımsa, emekliye ilk önce şu faiz belasından kurtulmamız lazım. Faiz belasından bu ülkeyi kurtarmak lazım. Yoksa 'özelleştirme, şunu özelleştir, onu sat, bunu sat, oradan kıs, yok o istisnayı kaldır' gibi işlerle bu iş kurtarılmaz" dedi.

Bedelli askerlik düzenlemesine de değinen Kısacık, teknik boyutun yanı sıra sosyolojik yönün dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Şimdi bu askerlik, bedelli askerlikle ilgili bu düzenleme ile beraber aslında teknik olarak hiç çıkmadı. Biraz sosyolojisine eğilmek lazım, sosyolojisi. Bakın, bu adaletsizlik gittikçe büyüyor" ifadelerini kullandı.