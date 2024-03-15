Emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, okullara Kur\'an-ı Kerim desteği sağlıyor

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Kütahya'da emekli kütüphaneci Zeki Aktürk, daha önce bağışçıların katkılarıyla kütüphane oluşturulmasına yardım ettiği okulların kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteğinde bulunuyor.

Birçok ilde kütüphanesi olmayan okullar için bağışçılardan kitap toplayan, 2008'den beri 279 okulda kütüphane kurulmasına öncülük eden Aktürk, "Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i olmayan okul kütüphanesi kalmasın" temalı yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Aktürk, AA muhabirine, bağışçılardan gelen 100'ün üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i aracına yükleyerek okul kütüphanelerine götürdüğünü söyledi.

Hayırseverlerin, bağışçıların kitap desteğinin sürdüğünü belirten Aktürk, "Zaman zaman Kur'an-ı Kerim'ler de geliyor. Gelen Kur'anları, ramazan ayı olması nedeniyle bir proje kapsamında yine okul kütüphanelerimizle, öğrencilerimizle buluşturmaya karar verdik. Bu kapsamda okullarımızı ziyaret ederek idarecilerimiz ve öğrencilerimizle buluşup Kur'an-ı Kerim'leri takdim ediyoruz." dedi.

Okul idarecileri ve öğrenciler ise kütüphanelerine Kur'an-ı Kerim desteğinde bulunan Aktürk'e teşekkür etti.