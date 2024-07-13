Emekli Maaşları Artırılmalı - Son Dakika
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Emekli Maaşları Artırılmalı

Emekli Maaşları Artırılmalı

Emekli Memur Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, enflasyon oranlarının yüksekliği ve emekli maaşlarındaki yetersiz artışların emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkilediğini belirtti. En düşük emekli aylığının açlık sınırının altında kaldığına dikkat çeken Küçükkösen, emeklilerin ekonomik olarak zor durumda olduğunu ve geçim mücadelesi verirken fiziksel ve psikolojik olarak yıprandığını ifade etti. Emekli maaşlarının artırılması ve sorunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Küçükkösen, emeklilerin insanca yaşama hakkını elde etmekte zorlandığını söyledi.

13.07.2024 16:37
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(ANKARA)- Emekli Memur Sen Genel Başkanı Ali Küçükkösen, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurgulayarak "Emekliler yılı olarak lanse edilen 2024, maalesef emeklilerin ekonomik olarak daha da zorlandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının yüksekliği ve emekli maaşlarındaki yetersiz artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor" dedi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilere göre, memur ve emeklilerine yüzde 19,31; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,73 oranında artış yapılacak. Ali Küçükkösen, yaptığı yazıla açıklamada, en düşük emekli aylığı olan 10 bin TL'nin artırılmaması halinde, bu oranlardan daha azının bazı emekli aylıklarına yansıyacağını kaydetti.

En düşük kamu görevlisi emekli aylığının 17 bin 585 TL, en düşük memur maaşının ise 36 bin 460 TL olacağını hatırlatan Küçükkösen, şunları kaydetti:

"Bu durum, en düşük görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki farkın yüzde 50'yi aşmış olduğunu gösteriyor. Bu adil olmayan dağılım ve olması gereken hak ve kazanımlar, en kısa zamanda yerine getirilip, Emekli hak ettiği şekilde yaşamaya devam etmelidir. Bu söz verilen yıldan beklentimiz; emekli belini doğrultamaz halde yaşamaya mahkum edilmemeli, milli ve adaletli hamlelerle şahlanıp ayağa kalkmalıdır.

"Emekli maaşı açlık sınırının altında kaldı"

Düşük emekli maaşı ile açlık sınırı arasındaki fark giderek açılıyor. TÜİK verilerine göre, açlık sınırı 2023 yılı itibarıyla 10 bin TL'yi aşmış durumda. Bu, en düşük emekli maaşının dahi açlık sınırının altında kaldığını gösteriyor. Enflasyonun etkisiyle gıda, enerji ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yapılan harcamalar hızla artarken, sabit gelirli emeklilerin yaşam standartları ciddi biçimde düşüyor.

"Emekliler zor durumda"

Yüksek enflasyon oranları ve düşük emekli maaşları, emeklileri ekonomik olarak zor durumda bırakıyor. Pek çok emekli, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal faaliyetler gibi yaşam kalitesini artırıcı unsurlardan mahrum kalıyor. Emeklilerin bu şartlar altında geçim mücadelesi vermesi, onları hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpratıyor. 1. dereceye 3600 ek göstergeyi en kısa zamanda hayata geçirilmeli ki; böylece Emekliler Yılı'na yakışır düzenlemeler yapılmış ve sorunlarımızın bir kısmı çözülmüş olur.

"Emekleme yılı olmasın!"

Emekliler yılı olarak lanse edilen 2024, maalesef emeklilerin ekonomik olarak daha da zorlandığı bir yıl olmaya devam ediyor. Enflasyon oranlarının yüksekliği ve emekli maaşlarındaki yetersiz artışlar, emeklilerin yaşam standartlarını olumsuz etkiliyor. Bu durum, emeklilerin sadece geçimlerini sağlamakta değil, aynı zamanda insanca yaşama hakkını elde etmekte de zorlandığını gözler önüne seriyor. Bizler emekçiyiz, emekli denilerek, emeklenmeye mahkum edilmek istemiyoruz."

Kaynak: ANKA

açlık sınırı, Memur Sen, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Maaşları Artırılmalı - Son Dakika

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