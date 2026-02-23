Emekli Maaşları Kıyma Hesabı ile Tartışıldı - Son Dakika
Emekli Maaşları Kıyma Hesabı ile Tartışıldı

23.02.2026 14:23
CHP'li Bakırlıoğlu, emekli maaşının alım gücünü kıyma üzerinden eleştirdi, kaybın büyük olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emekli maaşının alım gücündeki düşüşü "kıyma hesabı" üzerinden gündeme taşıdı. Bakırlıoğlu, 2020 yılına göre en düşük emekli maaşıyla alınabilen kıyma miktarının yaklaşık 10–10,5 kilo azaldığını söyledi.

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, emekli maaşının alım gücündeki düşüşü Manisa'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında "kıyma hesabı" üzerinden değerlendirdi.

Bakırlıoğlu, "Ben bu hesapları bir tek Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yapıyor sanıyordum. Ama gördüm ki kasap da emekli de aynı hesapları yapıyor. 2020 yılında en düşük emekli maaşıyla 34 kilo kıyma alınabiliyormuş. Bugün aynı miktar kıymayı alabilmek için yaklaşık 28 bin 900 lira gerekiyor. Arada 8 bin 900 liralık bir fark var ve bu da yaklaşık 10-10,5 kilo kıyma demektir. Bu ülke besiciliğin olduğu bir ülkeyken nasıl olur da kıyma lüks hale gelir? Akıl alacak gibi değil" dedi.

Bakırlıoğlu'nun dinlediği kasap şu ifadeleri kullandı:

"2020'yi baz alıyoruz. O yıl en düşük emekli maaşıyla 34 kilo kıyma alınabiliyordu. Bugün emekli aynı 34 kiloyu almak istese maaşının 28 bin 900 lira olması gerekir. Ama değil. Demek ki emeklinin cebinden 8 bin 900 lira buhar olmuş. Bu kayıp da yaklaşık 10,5 kilo ete denk geliyor. Her yıl biraz daha kayıp, her yıl biraz daha düşüş."

Bakırlıoğlu, alım gücündeki gerilemenin yalnızca muhalefetin değil, esnafın da gündeminde olduğunu belirterek "Bu hesabı bir tek siyasetçiler yapmıyor. Kasap da yapıyor, emekli de yapıyor. Tezgahın başındaki esnaf diyor ki; insanlar artık bir kilo kıyma alamıyor. 200-250 liralık kıyma istiyor. O kadar alabiliyor. Çünkü maaşı yetmiyor" dedi.

Türkiye'nin hayvancılık potansiyeline rağmen kırmızı etin lüks hale geldiğini ifade eden Bakırlıoğlu, artan maliyetlere dikkati çekerek "Bu ülke hayvancılığın güçlü olduğu bir ülkeydi. Bugün kırmızı et lüks oldu. Beyaz et fiyatları da hızla artıyor. İthalat–ihracat kararları, maliyet baskısı, yem fiyatları derken sonuç yine vatandaşa çıkıyor. Olan dönüp dolaşıp halka oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bakırlıoğlu, "Bu mesele sadece kıyma meselesi değil. Bu, emeklinin sofrasından eksilen 10 kilo et demektir. Bu, torununa harçlık veremeyen, pazarda filesini dolduramayan milyonlar demektir. En düşük emekli maaşı artık kasap tezgahında eriyor. Ekonomi yönetimi rakamlarla oynayabilir ama emeklinin mutfağındaki yangını gizleyemez" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Kıyma, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:44
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
100 milyar liralık dev paket açıldı: Binlerce işletme nefes alacak
15:44
CHP kurultay davası ertelendi Mahkemeden “İBB dosyasıyla birleşsin“ talebi
CHP kurultay davası ertelendi! Mahkemeden "İBB dosyasıyla birleşsin" talebi
15:38
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
