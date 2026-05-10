Emekli Maaşları Yetersiz, Çalışmak Zorunda Kalıyorlar

10.05.2026 16:16
TÜED Başkanı Ergün, emeklilerin maaşlarının enflasyonun altında kaldığını ve çaresizce çalıştığını belirtti.

(ANKARA) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "6 yılda çalışan emekli sayısı neredeyse üç katına çıkarken, maaşlara yapılan zamlar gerçek enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. Emeklilerimiz, devletin kendilerine verdiği 'hak'la değil, yeniden alın teriyle ayakta durmaya çalışmaktadır" dedi.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada SGK'nın Şubat 2026 sigortalı istatistiklerini "büyük endişeyle" incelediklerini bildirdi.

Kazım Ergün, 2020 yılında 746 bin 766 olan çalışan emekli sayısının bugün 2 milyon 130 bin 20'ye ulaştığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yani 6 yılda yüzde 185,23'lük bir artış yaşanmıştır. Bu rakamlar, emeklilerimizin yaşadığı derin yoksulluğun ve geçim sıkıntısının resmi bir itirafıdır. Bu, tesadüf değildir. Emeklilerimiz, 'emekli' unvanına rağmen çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Çünkü BAĞ-KUR ve SSK emekli maaşları, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında erimiş, açlık sınırının bile altına düşmüştür."

Bir emekli neden çalışır? Çocuklarına, torunlarına yardım edebilmek için mi? Kirasını, faturasını ödeyebilmek için mi? Yoksa 'emeklilikte' bile geçimini sağlayamadığı için mi? TÜED olarak net söylüyoruz: Bu tablo, ekonominin emekli maaşlarını insanca yaşanabilir seviyeye çıkarması gerektiğinin de bir göstergesi olmaktadır. 6 yılda çalışan emekli sayısı neredeyse üç katına çıkarken, maaşlara yapılan zamlar gerçek enflasyonun çok gerisinde kalmıştır. Emeklilerimiz, devletin kendilerine verdiği 'hak'la değil, yeniden alın teriyle ayakta durmaya çalışmaktadır."

"EMEKLİLERİMİZ YORULDU, TAKATSİZ KALDI VE DAHA KÖTÜSÜ, UMUDUNU YİTİRİYOR"

Ergün, açıklamasında konuya ilişkin çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Emekli maaşlarına, enflasyonun gerçek oranında ve derhal ek zam yapılmalıdır. En düşük emekli maaşı, en az asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır. Çalışan emekliler üzerindeki vergi ve kesintiler gözden geçirilmeli, ek ödeme oranları yüzde 4-5'den, yüzde 10'a çıkarılmalıdır. Bölgesel farklar dikkate alınarak, özellikle Niğde, Kahramanmaraş, Ordu gibi illerdeki emeklilerimizin özel sıkıntıları için ilave destek mekanizmaları devreye sokulmalıdır."

Emeklilerimiz yoruldu, takatsiz kaldı ve daha kötüsü, umudunu yitiriyor. Ama TÜED olarak biz umudu diri tutuyoruz. Hak aramaktan, mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Emeklilerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

