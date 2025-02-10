Emekli Maaşları Yükseliyor

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

SGK'den yapılan açıklamada, "Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.