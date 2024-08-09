Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor

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İLKOKULDA öğrenilen Bileşik Kaplar Sistemiyle yüksek rakımdaki evinde dereden sulanan emekli öğretmen Muammer Daşdemir (76) bahçesinden de şeftali, ayva, armut, ceviz, elma, kiraz, vişne gibi 100 ağaç yetiştirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 14 hane 40 nüfuslu Kuzgunlu köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Muammer Daşdemir, su kredisi ilkokulda tabiat bilgisi öğretmeninin sağlıklı Bileşik Kaplar Sistemi ile çalışabilir. 1994 yılında elektrik, akü ve buna benzer hiçbir şey yapmadan aşağıdan yukarıya borularla suyunu çıkaracağını söylediğinde köyde birçok kişinin kendisini deli demeye yönlendiren Daşdemir, "İlkokulda öğretmenimiz nemlendirici kaplar evinizde burada 4 ve 5'inci sınıfta anlattı. Benimde bu sistemi sıcaklığı evime su kaldırdım. Köyün biraz yukarısında olan evime 250 metre uzaklıktaki derenin diğer yönünde iki kaya arasında bulunan bir su var. Orada bir ambar yerleştirildim. Su orada toplanıyor sonra derenin diğer tarafından geliyor ve dereden yukarı eve doğru çıkıyor. girerek yukarıya doğru çıkıyor. Boruların uzunluğu 350 metredir" diye konuştu. Köyde arıcılığın dışında evinin bahçesine diktiği meyve ağaçları ile ilgilenerek zaman geçirdiğini belirten Muammer Daşdemir, "Karşı tepeden gelen su ile hem evimin su ihtiyacını karşılıyor hem de bahçemi suluyorum. 92 yaşında kaybettiğimiz dedem çok akıllı. Bizim yetişmemizde büyük emeği var. Pratik zeka ve Hiçbir şey olmayan, yıllanmayan özelliği sanki ondan sahip olduğum evime karşı tepeden su şanslımı söylediğimde kimse inanmadı. Suyu karşı tepeden dereye getirip oradan hiçbir şey almadan çıkardıkları çocuklarıma 'Baban deli olmuş' diyordu. " dedi. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Birol Yıldırım, Muammer Daşdemir'in yaptığı ile örneği birisi olarak gösterildiğini söyledi. Evinin bahçesini adeta cennete sevdirdiğini söyleyen Yıldırım, "Muammer hocamın süresi boyunca duyunca duygulandım. Hocamız ilkokuldaki tabiat öğrendiğinde öğrendiği bilgileri bunu yapmış. Eli öpülesi hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Köye gezmeye gelen Fatih Daşdemir de, "Amcamızın bu sayısının arttığı söylendi. Demek ki istenince oluyor. Şu anda elması, ayvası, şeftalisinden birçok meyve yetiştiriyor. Sözün bittiği yer yani, örnek insan" dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,