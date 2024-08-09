Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor

Geniş Video İzle

Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Muammer Daşdemir, ilkokulda öğrendiği Bileşik Kaplar Sistemiyle evinde suyu yukarı çekerek bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor.

09.08.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İLKOKULDA öğrenilen Bileşik Kaplar Sistemiyle yüksek rakımdaki evinde dereden sulanan emekli öğretmen Muammer Daşdemir (76) bahçesinden de şeftali, ayva, armut, ceviz, elma, kiraz, vişne gibi 100 ağaç yetiştirdi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine 4 kilometre uzaklıktaki 14 hane 40 nüfuslu Kuzgunlu köyünde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Muammer Daşdemir, su kredisi ilkokulda tabiat bilgisi öğretmeninin sağlıklı Bileşik Kaplar Sistemi ile çalışabilir. 1994 yılında elektrik, akü ve buna benzer hiçbir şey yapmadan aşağıdan yukarıya borularla suyunu çıkaracağını söylediğinde köyde birçok kişinin kendisini deli demeye yönlendiren Daşdemir, "İlkokulda öğretmenimiz nemlendirici kaplar evinizde burada 4 ve 5'inci sınıfta anlattı. Benimde bu sistemi sıcaklığı evime su kaldırdım. Köyün biraz yukarısında olan evime 250 metre uzaklıktaki derenin diğer yönünde iki kaya arasında bulunan bir su var. Orada bir ambar yerleştirildim. Su orada toplanıyor sonra derenin diğer tarafından geliyor ve dereden yukarı eve doğru çıkıyor. girerek yukarıya doğru çıkıyor. Boruların uzunluğu 350 metredir" diye konuştu. Köyde arıcılığın dışında evinin bahçesine diktiği meyve ağaçları ile ilgilenerek zaman geçirdiğini belirten Muammer Daşdemir, "Karşı tepeden gelen su ile hem evimin su ihtiyacını karşılıyor hem de bahçemi suluyorum. 92 yaşında kaybettiğimiz dedem çok akıllı. Bizim yetişmemizde büyük emeği var. Pratik zeka ve Hiçbir şey olmayan, yıllanmayan özelliği sanki ondan sahip olduğum evime karşı tepeden su şanslımı söylediğimde kimse inanmadı. Suyu karşı tepeden dereye getirip oradan hiçbir şey almadan çıkardıkları çocuklarıma 'Baban deli olmuş' diyordu. " dedi. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Birol Yıldırım, Muammer Daşdemir'in yaptığı ile örneği birisi olarak gösterildiğini söyledi. Evinin bahçesini adeta cennete sevdirdiğini söyleyen Yıldırım, "Muammer hocamın süresi boyunca duyunca duygulandım. Hocamız ilkokuldaki tabiat öğrendiğinde öğrendiği bilgileri bunu yapmış. Eli öpülesi hocamıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Köye gezmeye gelen Fatih Daşdemir de, "Amcamızın bu sayısının arttığı söylendi. Demek ki istenince oluyor. Şu anda elması, ayvası, şeftalisinden birçok meyve yetiştiriyor. Sözün bittiği yer yani, örnek insan" dedi.

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor
Kaynak: DHA

Arpaçay, Kars, Tarım, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Açılış maçında tek gol var Canlı anlatım! Açılış maçında tek gol var
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:42:12. #1.13#
SON DAKİKA: Emekli öğretmen, Bileşik Kaplar Sistemiyle bahçesinde 100 ağaç yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement