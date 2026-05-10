Emekli Öğretmen Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emekli Öğretmen Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Emekli Öğretmen Gözyaşlarıyla Uğurlandı
10.05.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 43 yıllık öğretmen Orhan Yılmaz, öğrencileri tarafından duygusal bir törenle emekli edildi.

ZONGULDAK'ta emekliye ayrılan 43 yıllık öğretmen Orhan Yılmaz (65), son gününde öğrencileri tarafından alkışlarla uğurlandı. Yılmaz, uğurlama töreninde gözyaşlarını tutamadı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde mesleğe başlayan sınıf öğretmeni Orhan Yılmaz, 43 yıl 5 ay 27 gün süren eğitimcilik kariyerinin ardından emekliye ayrıldı. Zonguldak İlkokulu'nda son dersine giren Yılmaz için okulda veda töreni düzenlendi. Okul Müdürü İbrahim Köksal, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Alkışlarla uğurlanan Yılmaz, yaptığı konuşmada mesleğe ilk başladığı günleri anlatarak, "Tam 43 yıl 5 ay 27 gün olmuş mesleğe başlayalı. Zaman su gibi akıp gidiyor. Sizleri çok seviyorum. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Çok çalışın. Ülkenizi çok sevin. Birbirinize saygı duyun. Bu da son ders olsun. Hakkınızı helal edin. Teşekkür ederim emekleriniz için" dedi.

Okul Müdürü İbrahim Köksal ise Yılmaz'a çiçek takdim ederek, eğitime verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Köksal, Yılmaz'a sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik hayatı temennisinde bulundu. Yılmaz'ın törende gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekli Öğretmen Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı Resmen bile bile lades Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu

15:52
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye’de
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de
15:43
Batman Petrolspor’da şampiyonluk coşkusu
Batman Petrolspor'da şampiyonluk coşkusu
15:32
İran’dan ABD’nin teklifine yanıt Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak
15:15
Tamer Karadağlı’ya şok Aspendos Antik Tiyatrosu’nda yuhalandı
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı
15:13
Üvey Baba’nın Gaddar Halil’i Şemsi İnkaya’nın son hali şaşırttı
Üvey Baba'nın Gaddar Halil'i Şemsi İnkaya'nın son hali şaşırttı
15:01
Marmaris Belediyesi’nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Marmaris Belediyesi'nde boş havuz görüntülerinin ardından yeni skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 16:22:27. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli Öğretmen Gözyaşlarıyla Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.