Amasya'da emekli olan öğretmen için sürpriz veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Amasya'da emekli olan öğretmen için sürpriz veda etkinliği düzenlendi

Amasya\'da emekli olan öğretmen için sürpriz veda etkinliği düzenlendi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 42 yıl boyunca sosyal bilgiler öğretmenliği yapan 65 yaşındaki Özcan Özsaray için görev yaptığı okulda sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, meslektaşları ve idareciler tarafından güllerle karşılanan Özsaray, duygusal bir vedalaşmanın ardından emekliliğe ayrıldı. Okul müdürü tarafından plaket verilen Özsaray'ın vedalaşma anları, sosyal medyada da paylaşıldı.

04.06.2024 14:43
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde meslekte 42 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Özcan Özsaray için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Vali Hüseyin Poroy Ortaokulu öğrencileri ile mesai arkadaşları ve idareciler, emekli olan Özsaray'a sürpriz yapmak istedi.

Öğrenciler, okulda verdiği son dersin ardından Özsaray'ı koridor ve merdivenlerde güllerle karşıladı.

Öğretmenleri Özsaray'ın fotoğrafının olduğu maskeleri de takan öğrenciler, "Sizi unutmayacağız" şeklinde tezahürat yaptı.

Duygulanan Özsaray, hazırlanan pastayı kestikten sonra öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Özsaray, uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

Okul müdürü Abdulmuttalip Nalbant da Özsaray'a plaket vererek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bir öğretmenin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntü, klip haline getirilerek sosyal medyada da yayımlandı.

Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da emekli olan öğretmen için sürpriz veda etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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