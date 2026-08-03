Emekli Polis Memuru Komşusunu Vurdu, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Emekli Polis Memuru Komşusunu Vurdu, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Emekli Polis Memuru Komşusunu Vurdu, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, emekli polis Metin Karol'un tabancayla vurduğu Ahmet Karagöz hayatını kaybetti.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde komşuları emekli polis memuru Metin Karol (59) tarafından tabancayla vurulan Ahmet Karagöz (67), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karagöz'ün yaralı eşi İkbal Karagöz (58) ve oğlu Cumali Karagöz'ün (41) tedavileri ise sürüyor.

Olay, geçen cuma günü, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle Gazi Sokak'taki Belkoop Konutları'nda meydana geldi. Ahmet Karagöz, eşi İkbal Karagöz ve oğlu Cumali Karagöz ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol arasında iddiaya göre ailenin bahçedeki bankta oturması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında evine giren Karol, içeriden aldığı beylik tabancasıyla yeniden dışarı çıkarak, bankta oturan komşularına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Karagöz, eşi İkbal ve oğulları Cumali Karagöz ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Metin Karol, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Karol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yaralılardan Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karagöz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Yaralılardan İkbal Karagöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü, oğlu Cumali Karagöz'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Karagöz'ün cenazesinin bugün öğle vakti Keşan'a bağlı Orhaniye köyünde toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emekli Polis Memuru Komşusunu Vurdu, 3 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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