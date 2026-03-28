Emekli Polis Talip Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı
Emekli Polis Talip Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Polis Talip Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı
28.03.2026 14:39
İzmit'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden emekli polis Talip Çakır, memleketinde defnedildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde caddedeki eğlence mekanının önüne gelen otomobilden ateş açılması sonucu hayatını kaybeden emekli polis Talip Çakır, memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki eğlence mekanının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda kurşunların isabet ettiği Cem Özer, eğlence mekanının sahibi Volkan Berberoğlu ile emekli polis Talip Çakır yaşamını yitirdi. Özer ve Berberoğlu dün toprağa verildi.

Silahlı saldırıda yaşamını yitiren ve yaklaşık 1 hafta önce polislikten emekliye ayrıldığı öğrenilen Talip Çakır'ın memleketi Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Merkez Camisi'ndeki cenazesine ailesi, yakınları ile bölge halkı katıldı. Yakınları Çakır'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun önünde gözyaşı döktü. Çakır, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Merkez Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Emekli Polis Talip Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 14:50:31.
SON DAKİKA: Emekli Polis Talip Çakır Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
