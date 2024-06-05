Emekliler Bayram İkramiyelerinin Yetersiz Olduğunu Belirtti

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(İSTANBUL) - Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin bayram tadında bir bayram yaşayabilmeleri için 3 bin lira tutarındaki ikramiyelerin yetersiz kaldığını belirtti. Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Bakanımızdan talebimiz, bayram ikramiyeleri ile birlikte aylıkların da ödenmesidir" dedi.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle bugün yazılı bir açıklama yaptı. Emeklilerin, aylıklarını bayramdan önce talep ettiğini belirten Ergün, 3 bin lira tutarındaki ikramiyelerin de yetersiz kaldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Sadece 3 kilo baklava almaya yetecek bir baklavayla bayram kutlaması yapmak mümkün değildir. Giderek ağırlaşan ekonomik şartlar geçmişte bir kurban almaya yetecek tutarda olan bayram ikramiyelerinin alım gücünü bu kadar yitirmesi emekli topluluğumuzu derinden üzmektedir. Bu nedenle gerçek bir bayram coşkusu yaşamanın özlemini çekmekteyiz. Emeklilerimizin, aylıklarının da aynı tarihlerde ödenmesi bir nebze de olsa topluluğumuzu rahatlatacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve Sayın Bakanımızdan talebimiz, bayram ikramiyeleri ile birlikte aylıkların da ödenmesidir. Aksi takdirde torunlarına bayram harçlığı bile veremeyecek olan emeklilerimiz, bayramı geçmişteki bayramlar gibi tadında ve coşkusunda yaşayamayacaktır."

Erdoğan, 10-14 Haziran arasında ikramiyelerin ödeneceğini açıklamıştı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam yaptıkları açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesinin 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılacağını belirtmişti. Erdoğan, "Böylece tek kalemde emeklilerimize toplam 42 milyar lira tutarında bir ödeme yapmış olacağız" ifadelerini kullanmıştı.