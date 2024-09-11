Huzurevi Zammı Emeklileri Zorluyor

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(İSTANBUL) Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, huzurevleri ücretlerine yapılan yüksek oranlı artışlara tepki göstererek "Emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı bu dönemde kişi başı 3 bin 110 TL olan katılım payının yüzde 200 zam görerek 9 bin 331 TL'ye çıkartılması ne insafla bağdaşır ne vicdanlarda kabul görür" ifadelerini kullandı.

TÜED Başkanı Kazım Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, huzurevlerine yüksek oranlarda zam yapıldığını bildirdi. "Yaşlılarımızın yaşamlarının son döneminde gerekli bakımı ve hizmetleri alabilmek maksadıyla yerleştikleri huzurevlerinde alınan katkı paylarının yüzde 200 ile 260 oranında artırılmasını kabul etmiyoruz" diyen Ergün, şunları kaydetti:

"Emekli aylıklarının son derece düşük kaldığı bu dönemde kişi başı 3 bin 110 TL olan katılım payının yüzde 200 zam görerek 9 bin 331 TL'ye çıkartılması ne insafla bağdaşır ne vicdanlarda kabul görür. Zaten mecburiyet gereği devletin bu koruyucu kurumlarına sığınan ve sosyal hizmet almak isteyen dar gelirli emeklilerimizin bu rakamları ödeyebilme imkanı yoktur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuya derhal el atmalı ve günün geçekleriyle uyuşmayan bu zammı acilen kabul edilebilir bir orana çekmelidir. Çok sayıda üyemiz bu konuda şikayetlerini şubelerimize ve genel merkezimize iletmektedirler. 12 bin 500 TL aylık alıp da 17 bin 336 TL tutarında karı-koca katılım payı ödeyebilecek emeklimiz bulunmamaktadır.

"Bu fahiş artışlar derhal geri çekilmelidir"

Diğer taraftan ortalama aylıkların 14 bin TL civarında olduğunu düşünürsek emeklilerimizin yaklaşık yüzde 70'inin bu imkana erişme şansı da yoktur. Bakanlık yetkililerinden beklentimiz, geçmişte olduğu gibi katılım paylarındaki artışları emekli aylıklarındaki artışlara göre belirlemeleri ve derhal bu fahiş artışları geri çekmeleridir. Aksi takdirde söz konusu yüksek oranlı artışları örnek gösterecek özel huzurevleri çok daha yüksek bedeller isteyebileceklerdir. Bunun da önüne geçmek için gerekli düzenlemeler hemen yapılmalıdır. Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan emeklilerimiz devletin resmi huzurevlerine yaşlı bakım merkezlerine sığınmışken bu zamlar devlet ana devlet baba olma şefkatini baltalamış, emeklilerimizin güven duygusunu sarsmıştır."