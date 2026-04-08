Emekliler 'Geçinemiyoruz' Dedi

08.04.2026 15:53
Tüm Emeklilerin Sendikası, Ankara'da eylem yaptı; 12 Nisan'da 8 bölgede miting düzenleyecek.

(ANKARA) - Tüm Emeklilerin Sendikası, Ankara Sakarya Caddesi'nde "Geçinemiyoruz" eylemi yaptı. 12 Nisan'da 8 bölgede miting düzenleneceği belirtilen açıklamada, "Buradan soruyoruz yönetenlere:  Bir ömür boyu çalışmış insan neden ay sonunu getiremiyor? Neden pazardan boş fileyle dönüyor? Emekli yılların emeğini alınteri ve sabrının karşılığını istiyor. Bunun için susmayacaktır. 12 Nisan'da 8 bölgede her ilde, her ilçede bu isyanına devam edecektir. Biz susarsak sefalet büyür. Biz konuşursak meydan büyür. Biz birleşirsek değişim başlar. Emekliye insanca yaşam, sefalet zulmüne son" denildi.

Tüm Emeklilerin Sendikası, Sakarya Caddesi'nde "Geçinemiyoruz" eylemi yaptı. "AKP'yi sandıkğa emekliler gömecek", "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Yok başka yolu yok bu saltanat bitecek", "Sefalete teslim olmayacağız", "Çetelere bol kepçe emekliye yok bütçe", "Çetelere milyarlar emekliye yalanlar" sloganları atılan eylemde yapılan açıklama şöyle:

"Bugün buraya AKP iktidarının emeklileri, emekçileri ve dar gelirleri çileden çıkaracak çıkaran zam politikalarına itirazımızı dile getirmek için toplandık. Türlü bahanelerle ocak ayında emeklilerin aylıklarını dip seviyede tutmak için çırpınan iktidar bayram ikramiyelerine bin lira dahi artış yapmadı. Sıra zamlara gelince bir gecede peş peşe zamları yağdırdılar. Elektriğe ve doğal gaza yüzde 25 zam açıkladılar. Yıllarca uyguladıkları özelleştirme politikaları ile bir ülkenin en temel gereksinim olan elektriğin özelleştirilmesinin faturasını yine halka yıktılar. Bu şirketlerin zam üstüne zam taleplerine boyun eğen Enerji Piyasası Denetim Kurulu'dur. Ayrıca hukuksuz bir uygulamayla yılda 4 bin kilowattdan fazla tüketilmesi halinde neredeyse yüzde 100 zamlı fatura ödemek zorunda kalacağız."

"Elektriğe, doğal gaza ve akaryakıta yapılan zamlar piyasada çarpan etkisi yapıyor"

Elektrikte soygun var. Sorun elektrik arzının yetmemesiyse AVM'lerdeki tüketilen elektrikleri kısın. Enerji nakil hatlarını yenileyin. Hatlardaki kaçak tüketim yüzde 20-30 civarındadır. Bunları engelleyin. Hiçbir altyapı yatırımı yapmayan şirketlerin denetimlerini yapın. Son iki yılda elektrik şirketlerine aktarılan para yüzde 1900'dür. Emekliye yalanlar. İktidarın özelleştirme politikası tam bir fiyaskodur. Dolayısıyla elektrik şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır. Üretimde, dağıtımda, kamunun denetimine açılmalı, açılmalıdır. Çözüm budur. Benzer durum doğal gazda yapılan yüzde 25'lik zam içindir. Tıpkı elektrikte olduğu gibi ikinci kademe doğal gazda da tüketim ikiye katlıyor. Hani Karadeniz'de gaz vardı? Akaryakıt fiyatları fren tutmuyor. Hani Gabar'da petrol bulunmuştu? Elektriğe, doğal gaza ve akaryakıta yapılan zamlar piyasada çarpan etkisi yapıyor.

"12 Nisan'da ülkenin sekiz bölgesinde mitingler yaparak 'Sefalet zulmüne son' diyeceğiz"

Daha bir hafta önce em ekmeğimize yüzde 33 zam yapıldı. Ekmeği de mi yemeyelim? Bize savaş bahaneleri yapmayın. Savaşta olan ülkelerin bile enflasyonu bizim enflasyonumuzun oranımızın yarısıdır. İran'da domates 16 lira, bizde 180 liradır. Her geçen gün artan faturalar karşısında gelirimiz yerinde sayıyor. Aileler çocuklarının beslenmesinden kısmak zorunda kalıyor. Gençler hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Emekliler ise yılların emeğine rağmen yoksullukla baş başa bırakılıyor. Esnaf artan maliyetler karşısında ayakta kalamaz hale geldi. Kepenk kapatmalar her geçen gün artıyor. Haklarımızı gasp edemezsiniz. Halkı soğuğa, karanlığa ve açlığa mahkum edemezsiniz. Buna izin vermiyoruz. Bu isyanımızı 12 Nisan'da ülkenin sekiz bölgesinde mitingler yaparak 'Sefalet zulmüne son' diyeceğiz.

"Emekliye insanca yaşam, sefalet zulmüne son"

12 Nisan'da 8 bölgede yapacağımız mitingler şunlardır; İstanbul, Bursa, Aydın, Mersin, Kayseri, Trabzon, Karabük ve Dikili'dir. Buradan soruyoruz yönetenlere:  Bir ömür boyu çalışmış insan neden ay sonunu getiremiyor? Neden pazardan boş fileyle dönüyor? Emekli yılların emeğini alınteri ve sabrının karşılığını istiyor. Bunun için susmayacaktır. 12 Nisan'da 8 bölgede her ilde, her ilçede bu isyanına devam edecektir. Biz susarsak sefalet büyür. Biz konuşursak meydan büyür. Biz birleşirsek değişim başlar. Emekliye insanca yaşam, sefalet zulmüne son. Geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz, geçinemiyoruz."

Kaynak: ANKA

