Emekliler Hakkını İstiyor - Son Dakika
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Emekliler Hakkını İstiyor

21.06.2026 16:37
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EYT-EF, Kartal Meydanı'nda emeklilerin yaşam şartlarına dikkat çekti, 50 bin lira maaş talep etti.

(İSTANBUL) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve Emekliler Federasyonu (EYT-EF), Kartal Meydanı'nda açıklama düzenledi. Federasyon Başkanı Arzu Lastikci, "Emekliler oy deposu değildir. Yıllarca açlık ve sefalet çekip seçim öncesi verilen bir parmak bala razı olmayacağız" dedi.

"Eksik çıkan EYT yasası iktidarın ayıbı", "Ekonomik krizi emekliye yükleme" ve "5 bin kısmi hakkımız, söke söke alırız" yazılı pankartlar açılan eylemde, üzerine giydiği kıyafetle "enflasyon canavarı" denilen bir emekli, "Beni emekliler yaratmadı ama bedelini emekliler ödedi. Beni emekçiler büyütmedi ama yükümü emekçiler taşıdı. Her gün biraz daha fazla büyüdüm. Bir lokma, bir maaş, bir ömürden çaldım. Ben sadece canavar değilim. Ben eriyen maaşların gerçeğiyim" diye konuştu."

"Emekli insanca yaşam istiyor" ve "Gün gelecek, devran dönecek; iktidar, emekliye hesap verecek" sloganlarının atıldığı eylemde hazırlanan ortak açıklamayı Arzu Lastikci okudu. Adaletsizliklere ve yaşam mücadelesine dikkat çeken Lastikci, şunları söyledi:"

"Konuşulması gereken sadece rakamlar değil, o rakamların arkasındaki insan hayatlarıdır. Bir ömür çalıştık, sabahın ayazında, gecenin karanlığında işe gittik; vergilerimizi, primlerimizi ödedik, ürettik, katma değer yarattık, ülkenin büyümesine katkı sunduk. Tek isteğimiz, döktüğümüz alın terinin karşılığını alarak huzur ve güven içinde yaşamaktı. Soruyoruz, nerede o huzur, nerede o güvence, nerede o sosyal devlet anlayışı? Bugün milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlarca emekli pazara çıkamıyor, çöpün başında ekmek arıyor, ülkenin bir mihenk taşı emeklilerin onuru ayaklar altına alınıyor. Emeklilik artık huzurun değil, hayatta kalma mücadelesinin adı haline gelmiştir. Emekli bu ülkenin ekonomik krizlerini oluşturmadı, emekli enflasyonu üretmedi ancak her ekonomik krizin bedeli dönüp dolaşıp emeklinin sırtına yüklendi."

"TARİHİN EN KARA TABLOSU"

Yıllardır uygulanan yanlış ekonomi politikaları sonucu oluşan yüksek enflasyon, emeklinin maaşını eritmiş, alım gücünü yok etmiş, yaşam kalitesini aşağı çekmiştir. TÜİK tarafından açıklanan fantastik oranlarla vatandaşın pazarda, markette ve mutfakta yaşadığı gerçekler arasında derin bir uçurum oluşmuştur. Resmi rakamlar düşük gösterildikçe emeklinin maaşına yapılan artışlar da düşük kalmış, emekliler enflasyona karşı korunmamış, silindir gibi ezdirilmiştir. Ev kiralarının ortalama 35 bin lira olduğu bu ortamda en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması tarihin en kara tablosudur. Bugün emekliler yalnızca enflasyona değil, sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizliklere de maruz kalmıştır. Aylık bağlanma oranlarının yıllar içerisinde düşürülmesi, çalışanların gelecekte daha düşük maaşlarla emekli olmasına sebep olmuştur. Kök maaş uygulaması milyonlarca emekliyi yapılan zamlar karşısında gerçek anlamda hissetmemesine yol açmıştır.

"50 BİN LİRA İSTİYORUZ"

Bugün emekliler yalnızca yoksullukla değil, değersizleştirilme duygusuyla da mücadele etmektedir. Her seçim döneminde hatırlanan, her seçim sonrasında unutulan milyonlar artık bu tabloyu açıkça görmektedir. Emekliler oy deposu değildir. Yıllarca açlık ve sefalet çekip seçim öncesi verilen bir parmak bala razı olmayacağız. Emekli unutmaz, affetmez. Emekli yük değil, bu ülkenin hafızası, emeği, vicdanıdır. Soruyoruz, milyarlarca liralık kaynaklar farklı alanlara aktarılırken neden emekliye kaynak bulunmuyor? Neden fedakarlık gerektiğinde ilk akla gelen emekliler oluyor? Bizler biliyoruz ki sorun kaynak değil, tercihtir. Bu tercihler milyonlarca emeklinin hayatını doğrudan etkilemektedir. Emeklinin açlıkla sınandığı, geçim derdine mahküm edildiği hiçbir düzen başarı hikayesi yazamaz. Emekliler sadaka, lütuf istemiyor; hakkını istiyor. En düşük emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı ancak asgari ücret de insanca yaşam için yeterli gelmediğinden en düşük emekli maaşının 50 bin liraya çekilerek tüm emekli, dul ve yetime 50 bin lira seyyanen zam istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, EYT, Son Dakika

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