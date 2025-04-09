Emekliler Ucuz Yumurta İçin Kuyruğa Girdi - Son Dakika
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Emekliler Ucuz Yumurta İçin Kuyruğa Girdi

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Ankara'da emekliler, zamlarla artan yaşam maliyetlerine karşı ucuz yumurta almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

09.04.2025 14:00
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Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Vatandaşlar, uygun fiyata yumurta satışı yapan İşyurtları Kurumu Kızılay Satış Mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gelen zamlara isyan eden Medine Demirtaş, " Buradan çıkıp Halk Ekmek'ten ekmek alacağım. Sonra da Başkent Market'e gidip bulursam et alacağım. Hayat böyle geçiyor. Verdikleri parayla bizi bu sırada bekletenler utansın. Biz ne utanacağız" dedi.

Uygun fiyata et, ekmek kuyruklarının ardından vatandaşlar "ucuz yumurta" kuyruğuna da girdi. Ankara Kızılay'da uygun fiyata yumurta satan İşyurt Kurumu Satış Mağazası önünde sıraya giren vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na dert yandı.

Geçim sıkıntısı çektiklerini söyleyen Medine Demirtaş, şöyle konuştu:

"Ucuz ve taze olduğu için burayı tercih ettik. İki saattir kuyrukta bekliyoruz. Tek emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyoruz. Evimiz olmasa daha perişan oluruz. Eskiden güzeldi, paramız vardı. Hiç böyle olmuyordu. Buradan çıkıp Halk Ekmek'ten ekmek alacağım. Sonra da Başkent Market'e gidip bulursam et alacağım. Hayat böyle geçiyor. Verdikleri parayla bizi bu sırada bekletenler utansın. Biz ne utanacağız?"

"Sürünerek yaşıyoruz, insan olarak yaşamıyoruz"

Eşi Selçuk Demirtaş ise, "Emekliyiz, geçinemiyoruz. Mecburen burada bekliyoruz. Nereden ucuz alabiliriz diye sabah kalkıp market market geziyoruz. Bütçemize uygun yaşamaya çalışıyoruz. Sürünerek yaşıyoruz, insan olarak yaşamıyoruz" dedi.

Emekli bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Memur emeklisiyim, 19 bin 500 lira maaş alıyorum. 4 sene önce krediyle ev aldım, ödeyemiyorum. Mamak'tan buraya ucuza yumurta almak için geldim. Eskiden tek maaşla geçiniyordum. Şimdi oğlum asgari ücretle çalışıyor, benim de emekli maaşım var ama geçinemiyoruz. Tek başıma oğlumu da okuttum, geçimimi de sağladım ama şimdi iki kişi çalışıp geçinemiyoruz."

Emekli Canan Aktura, "Şimdi idare ediyoruz. Kuyrukta beklediğimize göre siz anlayın. Yumurta dışarıda 30'lusu 250, burada 130 lira. Durum böyle olunca kuyruğa razıyız" diye konuştu.

"Buraya gelmeye mecburum. Buradakilerin hepsi emekli"

Bir vatandaş, "Hayat çok güzel o yüzden buradayız. Böyle sürünerek geçiniyoruz işte" diyerek tepki verdi. Başka bir vatandaş ise "Emekliyim ama yetmiyor. Buraya gelmeye mecburum" dedi.

Emekli bir vatandaş, "Yaşam koşulları elverişsiz. 14 bin 500 lirayla nasıl geçinilebilir" diye konuştu. Başka bir vatandaş, "Nerede kuyruk varsa oraya gidiyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz. Zaten buradakilerin hepsi emekli" ifadesini kullandı.

"Korkudan konuşamıyoruz"

Bir başka vatandaş ise "Zam gelmiş geçen hafta 130'du şimdi 150... Geçim çok güzel... Anlayın bundan... Korkudan konuşamıyoruz. Yoksa konuşacak çok şey var..." diye konuştu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Ekonomi, Kızılay, Ankara, Güncel, Yaşam, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler Ucuz Yumurta İçin Kuyruğa Girdi - Son Dakika

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