Emeklilere Bayram Ödemesi Tarihleri Belirlendi

11.03.2026 15:27
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ve Mart ödemeleri 14-19 Mart'ta hesaplara yatırılacak.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ile Mart ayı aylık ödemelerinin 14-19 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakanlık tarafından paylaşılan ödeme takvimine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yer alan emeklilerin ödemeleri sigorta statüsüne ve tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacak.

Buna göre SSK (4A) kapsamında aylık alanların Mart dönemi ödemeleri ve bayram ikramiyeleri şu şekilde yatırılacak:

Aylık ödeme günü 17-18-19-20 olanlara 14 Mart, Aylık ödeme günü 21-22-23 olanlara 15 Mart, Aylık ödeme günü 24-25-26 olanlara 16 Mart. Bağ-Kur (4B) kapsamında aylık alanların ödemeleri ise aylık ödeme günü 25-26 olanlara 17 Mart, ylık ödeme günü 27-28 olanlara 18 Mart tarihinde yapılacak. Emekli Sandığı (4C) kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ise 19 Mart 2026 tarihinde ödeneceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

