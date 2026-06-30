Emeklilere Hızla Düzenleme Çağrısı - Son Dakika
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Emeklilere Hızla Düzenleme Çağrısı

30.06.2026 16:57
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Ali Yalçın, emeklilerin haklarını savunarak düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.

(ANKARA) - Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Emeği aziz bilerek ömrünü milletimize ve devletimize hizmet ederek geçiren emeklilerimizin gönül kırgınlığını ve duygusal yorgunluğunu telafi edecek düzenlemeler artık ötelenmeden hayata geçirilmeli ve toplumdan ayrışmalarına müsaade edilmemelidir. 22 bin TL'yi aşan ilave seyyanen ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalıdır" dedi.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından "Emekliler duyulsun, hakları verilsin" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emeği aziz bilerek ömrünü milletimize ve devletimize hizmet ederek geçiren emeklilerimizin gönül kırgınlığını ve duygusal yorgunluğunu telafi edecek düzenlemeler artık ötelenmeden hayata geçirilmeli ve toplumdan ayrışmalarına müsaade edilmemelidir. 22 bin TL'yi aşan ilave seyyanen ödeme emekli aylıklarına yansıtılmalıdır. Ek ödeme, eş ve çocuk yardımı başta olmak üzere bütün gelirler prime esas kazanca dahil edilmeli, emekli aylığı hesabında dikkate alınmalı ve görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki oran en az yüzde 75 olmalıdır. 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge hayata geçirilmeli, tazminat yansıtma oranları düzenlenmelidir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde yürütülen 4688 sayılı Kanuna ilişkin çalışma sonlandırılmalı, emeklilere sendikal hak verilmeli, emekli olmadan önceki hizmet kolundaki sendikaya üye olmalıdır. Bayram ikramiyesi 20 bin gösterge rakamına yükseltilmelidir. Kamu konut, misafirhane ve sosyal tesislerinden herhangi bir kısıtlama olmaksızın indirimli yararlanılmasısağlanmalıdır. Evi olmayan emeklilere kira yardımı yapılmalı, TOKİ sosyal konut projelerinde öncelik tanınmalıdır. Zorunlu emeklilik yaşı yeniden düzenlenmeli, hizmetine ihtiyaç duyulan emeklilerin tekrar devlet hizmetinde görevlendirilmesi sağlanmalıdır. Her türlü muayene, teşhis ve tedavilerinden katkı payı vs. ad altında ödeme alınmamalıdır."

Kaynak: ANKA

Ali Yalçın, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere Hızla Düzenleme Çağrısı - Son Dakika

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