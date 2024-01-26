Emeklilere maaş farkları bir hafta içinde yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hiç kuşkusuz emeklilerimiz; bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. Ömürlerinin en verimli yıllarını; ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak, katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz, bizim için her zaman baş tacı olmuştur" dedi. Işıkhan ayrıca, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş farklarının ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra bir hafta içinde yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün bakanlığın ev sahipliğinde " Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları Çalıştayı"na katıldı.

"KATMA DEĞER ÜRETEREK GEÇİREN EMEKLİLERİMİZ, BİZİM İÇİN HER ZAMAN BAŞ TACI OLMUŞTUR"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Işıkhan, şunları söyledi:

"İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşımızın refahı, aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demektir. Hiç kuşkusuz emeklilerimiz; bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. Emeklilerimizin bu önemli süreci sosyal, ekonomik ve ruhsal anlamda huzur içinde geçirmelerini sağlamak en büyük temennimizdir. Ömürlerinin en verimli yıllarını; ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak, katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz, bizim için her zaman baş tacı olmuştur. İsmi ile müsemma, onlar ülkemizin emek verenleri ve ülkemizin emektarlarıdır.

"EMEKLİLERİMİZ İÇİN BUGÜNE KADAR SAĞLAMIŞ OLDUĞUMUZ İMKANLARIN ÇEŞİTLENEREK ARTACAĞI BİR YIL OLACAK"

Türkiye; çalışan, emek veren, milletiyle birlikte Türkiye'dir. Bu sebeple 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'Emekliler Yılı" olarak ilan ettik. Göreve geldiği günden beri hiçbir vatandaşını geride bırakmadan, elindeki tüm imkanları milletinin hizmetine sunan devletimizin bu önemli adımının, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek sosyal politikalarımız adına da hayırlı bir başlangıç olacağına inanmaktayım. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın, gelecekte de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz. Bu yıl inşallah, emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir yıl olacak. Bu çerçevede, 'Emekliler Yılı'mıza dair ilk adımı emeklilerimize yapılan ek zamla atmış olduk. 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerimize yüzde 49.25 artış sağlamıştık. SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emeklilerimiz için eşitledik. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlarımızın maaş artış oranını da memur emeklisi vatandaşlarımız gibi yüzde 49.25'e yükseltmiş olduk. Tüm emeklilerimize buradan bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.

Temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin; SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artmaktadır. Son zam oranları Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacaktır.

"HERKES GİBİ TÜM EMEKLİLERİMİZİN İSTEDİĞİ SAĞLIK KURULUŞUNDAN HİZMET ALMASINA FIRSAT SAĞLADIK"

Son 21 yılda emekliler için eziyet olan fiş toplama zorunluluğunu kaldırarak, vergi iadesi yerine emekli aylıklarına yüzde 4-5 ilave zam yaptık. Sosyal Güvenlik Reformunu gerçekleştirerek tüm sigorta kollarını tek çatı altında topladık. Genel Sağlık Sigortası'nı hayata geçirdik. Herkes gibi tüm emeklilerimizin istediği sağlık kuruluşundan hizmet almasına fırsat sağladık. 2008 yılı ekim ayından sonra ilk defa madenlerin yeraltı işlerinde çalışmaya başlayanların 55 olan emeklilik yaşını, 50 yaşa düşürdük. Emeklilere belirli periyotlarla banka promosyonu verilmesini sağladık. Maaş kuyruklarını sona erdirdik. Sağlığı el vermeyen emeklilerimiz için 'evde maaş' uygulamasını başlattık. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha kolay aylık bağlanmasını sağladık. Ölüm aylığında devlet memurlarının hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için gereken 10 yıllık hizmet şartını 5 yıla düşürdük. Bağ-Kur'da, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürütenlerin aylıklarından kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primi uygulamasını önce yüzde 15'den yüzde 10'a indirdik, daha sonra da bunu tamamen kaldırdık. Sigortalı olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla engeli bulunan engellilerimize yaş şartı aramadan erken emekli olma hakkı tanıdık. Sigortalı olduktan sonra yüzde 60 ve üzeri engelli hale gelen sigortalılara da maluliyet hükümlerine göre erken emeklilik hakkı tanıdık."