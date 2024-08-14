Emeklilere, halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye ücretsiz - Son Dakika
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Emeklilere, halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye ücretsiz

Emeklilere, halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, halk plajlarında emeklilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunacaklarını duyurdu.

14.08.2024 13:39  Güncelleme: 14:43
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Emeklilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirilmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, emeklilere ilişkin bir çalışmayı daha duyurdu.

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimize müjdelerimiz devam ediyor. Emekliler Yılı kapsamında, halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunuyoruz. Girişleri halihazırda ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye hizmetlerimiz de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacak" dedi.

Emekliler Yılı kapsamında yürütülen çalışmalardan bazıları:

  • 81 ilde emeklilere özel birçok alanda indirim anlaşması sağlandı. 5 bin 500 üzerinde yerel firmayla indirim anlaşması yapıldı.
  • Yürütülen çalışmalar sonucunda emeklilere verilen promosyon ödemeleri yaklaşık 2 katına çıkarıldı. Halihazırda emeklilere bankalarca 24 bin liraya varan promosyon verildiği aktarıldı.
  • Bayram İkramiyesi tutarı artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı. Emeklilere 2 bayram için 6'şar bin lira ödendi.
  • SGK merkez birimleri ile 81 il müdürlüğünde emekli masası uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile emeklilerin talepleri rehber personel vasıtasıyla hızlıca karşılanmaya başlandı.
  • PTTCELL tarafından emeklilere özel "Emekli Paketi" oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi.
  • TCDD'de Emekliler Yılı'na özel yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.
  • Emeklilere, şehirlerarası seyahatlerde bilet ücretlerinde yüzde 15 indirim sağlandı.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği kapsamında emeklilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlardan 1 ay boyunca ücretsiz faydalanmaları imkanı getirildi.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yapılan işbirliği kapsamında, kamu kurumlarının sosyal tesislerinde yüzde 15 indirim sağlanmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomi, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilere, halk plajlarındaki şezlong ve şemsiye ücretsiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Okay Örüm: emekliye tatil imkanı veriyormusunuz da şezlong ücreti almayız diyorsunuz!!!!! 3 1 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet: emekliyi işletmeci ile karşı karşıya getirmenin bir anlamı yok sen devlet olarak kendi cepinden ver mesela elektrik de yüzde 20 su da 10 TLF fatura sı flan neden özel sektör e yönlendirme yapıyorsun 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: aç karnına... 0 0 Yanıtla
  • Uğur Demir: emekliye ücretsiz otobüs bileti ve yerde vermeniz lazım,12 binle nasıl gidecek emekliler... 0 0 Yanıtla

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