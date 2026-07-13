Emeklilere Yüzde 23 Bin Lira Tepkisi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören düzenlemeye tepki göstererek, "23 bin lirayla geçinilmesini istemek insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Emekliye verilen zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, 14 Temmuz Salı günü en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifini görüşmesi öncesinde yazılı açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teklifin yasalaşması halinde 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının, 2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren 23 bin 552 liraya yükseleceğini belirtti.

Ağbaba, "Dana kuşbaşının kilosunun en az 850, dana kıymanın 750, beyaz peynirin 400 lira, yumurtanın kolisinin 200 lira, ekmeğin 15-20 lira olduğu bir ekonomide 23 bin lira ile geçinilmesini istemek insafsızlıktır, vicdansızlıktır. Emekli artık torununa harçlık veremiyor, pazara çıkamıyor, bayramı bayram gibi yaşayamıyor." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLİK YENİDEN ÇALIŞMA MECBURİYETİNE DÖNÜŞTÜ"

Türkiye'de emekliliğin dinlenme dönemi olmaktan çıktığını ve yeniden çalışma mecburiyetine dönüştüğünü kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

"Bir dönem emekli maaşı asgari ücretin yaklaşık 1,4 katıydı. O oran korunmuş olsaydı bugün emekli maaşları yaklaşık 40 bin lira seviyesinde olacaktı. Geldiğimiz noktada ise milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. Refah payı diyerek verilen artışlar daha ilk enflasyon verileriyle birlikte eridi. Emekliye verilen zam değil, yoksulluğun kalıcı hale getirilmesidir. Bugün emeklilerin önemli bir bölümü 20 bin lira maaş alıyor. Ortalama emekli aylığı ise yaklaşık 23 bin 300 lira seviyesinde. Prim günü, çalışma süresi ve ödenen prim fark etmiyor; bütün emekli maaşları dipte buluşuyor."

"SORUN KAYNAK DEĞİL, TERCİHLER"

İktidarın kaynak tercihlerini eleştiren Ağbaba, "Bir taraftan Türkiye'nin milli gelirinin arttığını, ekonominin büyüdüğünü anlatıyorlar; diğer taraftan emekliye gelince 'kaynak yok' diyorlar. Kaynak var. Sorun kaynak değil, tercihler. İktidar tercihini emekliden, işçiden ve dar gelirli vatandaşlardan yana kullanmıyor. Emekliye sadaka değil, hakkı verilmelidir. Emekliler bu ülkenin yükü değil, yıllarca bu ülkeyi omuzlarında taşıyan insanlardır. Emeklinin sesine kulak verin; daha fazla yoksulluğa mahküm etmeyin" dedi.