Emeklilerin Bayram İkramiyesi Kaybı 76 Bin Lira

(ANKARA) - DİSK-AR, "Emekli Bayram İkramiyesi Araştırma Bülteni"ni açıkladı. Raporda, emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybının 76 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli bayram ikramiyelerinde yaşanan alım gücü kayıplarını ve ikramiyelerin yıllar içindeki değişimini ele alan "Emekli Bayram İkramiyesi Araştırma Bülteni"ni kamuoyuyla paylaştı. Raporda, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret, resmi enflasyon ve gıda enflasyonu karşısındaki erimesi hesaplanarak, emeklilerin son 8 yılda uğradığı toplam maddi kayıplar detaylandırıldı.

Emekli bayram ikramiyesinin uygulamaya konulduğu ilk dönem ile günümüz arasındaki alım gücü farkının aktarıldığı raporda, emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücrete oranının 2018'de yüzde 62,4 iken 2026'da yüzde 14,2'ye gerilediği kaydedildi. 2018'de bin lira olarak saptanan bayram ikramiyesinin 2021'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olduğu da hatırlatıldı.

"ASGARİ ÜCRETE GÖRE 8 YILLIK KAYIP 76 BİN LİRAYI AŞTI"

İkramiyelerin yıllar içinde asgari ücret artış oranlarının gerisinde kalmasının emekliler üzerinde büyük bir ekonomik kayba yol açtığı belirtilen raporda, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybının 76 bin lirayı aştığı kaydedildi.

İkramiyelerin resmi enflasyon oranında artarsa en az 11 bin 752 lira, gıda enflasyonu kadar artarsa en az 15 bin 421 lira olması gerektiği ifade edilen raporda, emekli bayram ikramiyesinin enflasyona göre 8 yıllık kaybının 41 bin liraya yakın olduğu vurgulandı.