Emeklilerin Bayram İkramiyesi Kaybı 76 Bin Lira
Emeklilerin Bayram İkramiyesi Kaybı 76 Bin Lira

21.05.2026 16:41
DİSK-AR raporuna göre, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybı 76 bin lira.

(ANKARA) - DİSK-AR, "Emekli Bayram İkramiyesi Araştırma Bülteni"ni açıkladı. Raporda, emeklilerin bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybının 76 bin liraya yükseldiği belirtildi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), emekli bayram ikramiyelerinde yaşanan alım gücü kayıplarını ve ikramiyelerin yıllar içindeki değişimini ele alan "Emekli Bayram İkramiyesi Araştırma Bülteni"ni kamuoyuyla paylaştı. Raporda, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücret, resmi enflasyon ve gıda enflasyonu karşısındaki erimesi hesaplanarak, emeklilerin son 8 yılda uğradığı toplam maddi kayıplar detaylandırıldı.

Emekli bayram ikramiyesinin uygulamaya konulduğu ilk dönem ile günümüz arasındaki alım gücü farkının aktarıldığı raporda, emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücrete oranının 2018'de yüzde 62,4 iken 2026'da yüzde 14,2'ye gerilediği kaydedildi. 2018'de bin lira olarak saptanan bayram ikramiyesinin 2021'de bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olduğu da hatırlatıldı.

"ASGARİ ÜCRETE GÖRE 8 YILLIK KAYIP 76 BİN LİRAYI AŞTI"

İkramiyelerin yıllar içinde asgari ücret artış oranlarının gerisinde kalmasının emekliler üzerinde büyük bir ekonomik kayba yol açtığı belirtilen raporda, emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybının 76 bin lirayı aştığı kaydedildi.

İkramiyelerin resmi enflasyon oranında artarsa en az 11 bin 752 lira, gıda enflasyonu kadar artarsa en az 15 bin 421 lira olması gerektiği ifade edilen raporda, emekli bayram ikramiyesinin enflasyona göre 8 yıllık kaybının 41 bin liraya yakın olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA

İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:53:16.
