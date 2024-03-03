Emeklilerin Talepleri İstanbul Kartal Meydanı\'nda Dile Getirildi

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GAYE ŞEYMA CAN

Birleşik Emekliler Sendikası bugün İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek taleplerini sıraladı. Açıklama sırasında AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın propaganda çalışmaları kapsamında balık ekmek dağıtımı yaptı. Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti. sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "Biz orada 'emekliler aç' derken onlar balık ekmek dağıtıyordu" dedi.

Emekliler öğle saatlerinde İstanbul Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Açıklamalarında aldıkları ücretin yetmediğini ve geçinemediklerini söyleyerek taleplerini sıraladılar. Bu esnada AKP Kartal Belediye Başkan Adayı Hüseyin Karakaya'nın seçim çalışması kapsamında meydanda balık ekmek dağıttığı görüldü.

Hamsi ekmek dağıtımını duyan çok sayıda vatandaş uzun kuyruk oluştururken Birleşik Emekliler Sendikası Genel Sekreteri Aysel Lüle, görüntüye dikkat çekerek "Biz orada 'emekliler aç' derken onlar balık ekmek dağıtıyordu" dedi.