Emeklilik Sistemi Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilik Sistemi Yeniden Düzenlenmeli

Emeklilik Sistemi Yeniden Düzenlenmeli
06.05.2026 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert, emeklilik sisteminin adil ve hakkaniyetli bir şekilde yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert, "Emeklilik sistemi baştan itibaren yeniden ele alınarak daha adil ve hakkaniyetli oluşturulmalıdır." dedi.

Sert, Altınordu ilçesindeki Atatürk Parkı'nda yaptığı "emeklilik sisteminde yaşanan aksaklıklar" konulu basın toplantısında, işçilerin daha güvenceli, daha adil ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarına kavuşması için mücadele ettiklerini söyledi.

Türkiye'de emeklilik sisteminde uzun yıllardır parçalı düzenlemeler yapıldığını belirten Sert, "Mevcut sistemde emekli aylıklarının belirlenme biçimi ve düzeyi emekçiler açısından ciddi hak kayıplarına yol açmakta, emeğin karşılığının tam olarak alınmasını engellemektedir. 2008 sonrası yapılan düzenlemelerle emekli aylığı hesaplama sisteminde yapılan değişiklikler, daha fazla prim ödeyen çalışanların dahi emeklilikte hak ettiği karşılığı alamamasına neden olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sert, emeklilik sisteminin yeniden ele alınmasını ve adil bir sistem kurulmasını talep ettiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda Ordu'da gerçekleştirdiğimiz 1 Mayıs etkinliklerinde emeklilik sistemine ilişkin tespitlerimizi, değerlendirmelerimizi ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz ve diyoruz ki, prim günü arttıkça emekli aylığının düşmesi büyük bir adaletsizliktir. Taban emekli aylığı düzenlemesi emekliler arasındaki dengeyi bozmaktadır."

Emeklilerin artan refahtan adil pay alması gerektiğine işaret eden Sert, "Emeklilik sistemi baştan itibaren yeniden ele alınarak daha adil ve hakkaniyetli oluşturulmalıdır. ÇAYKUR başta olmak üzere kamu kurumlarında çalışan geçici, kampanya ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözülmesini, bu çalışanların 11 ay 29 gün çalışma modeline kavuşturulmasını ve çalışmadıkları dönemlerde sosyal güvence ve gelir desteği mekanizmalarının oluşturulmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Sert, HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü programlarında yalnızca çalışma hayatına ilişkin talep ve beklentileri değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan insani krizleri ve insanlık dramlarını da gündeme taşıdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilik Sistemi Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:27:17. #7.13#
SON DAKİKA: Emeklilik Sistemi Yeniden Düzenlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.