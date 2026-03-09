Emeklilikte Adalet Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emeklilikte Adalet Talebi

09.03.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMADDER, Cumhurbaşkanlığına kademeli emeklilik talepleriyle ilgili dosya sundu.

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), Cumhurbaşkanlığına, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı olanların yaşadığı hak kayıplarının giderilmesi için kademeli emeklilik taleplerini içeren bir dosya sunarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, dernek yetkilileriyle görüşmesi için talimatı verilmesini istedi.

EMADDER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcına sahip vatandaşların yaşadığı hak kayıpları ve kademeli emeklilik taleplerini içeren kapsamlı bir dosyanın Cumhurbaşkanlığına iletildiği belirtildi.

3 yılı aşkın süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan randevu taleplerine yanıt alınamadığı vurgulanan paylaşımda, taleplerin Cumhurbaşkanlığı makamınca değerlendirilmesi istendi. Paylaşımda, "3 yılı aşkın süredir T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiğimiz randevu talebimize yanıt verilmemesi üzerine, dosyamızın Cumhurbaşkanlığı makamınca değerlendirilerek, Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'a randevu verilmesi yönünde talimat verilmesini talep ediyoruz. Talebimiz nettir: Emeklilikte adalet sağlanmalı; kademeli geçiş eşitlik ilkesinin gereğidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emeklilikte Adalet Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da yeni dini lider seçildi, Trump’tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
Rusya: Ukrayna’ya ait 322 İHA’yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
Görüntüler Eskişehir’den İspanyollar buna bayılacak Görüntüler Eskişehir'den! İspanyollar buna bayılacak
Arda Güler ne yapsa yaranamıyor Bu kadarına da pes artık Arda Güler ne yapsa yaranamıyor! Bu kadarına da pes artık
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:54
İBB davası yarın devam edecek İmamoğlu’nun tehdidine savcıdan yanıt
İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt
16:50
NATO: Türkiye’ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız
16:39
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme 3’ünü birden vurdular
Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 18:13:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Emeklilikte Adalet Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.