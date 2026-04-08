Emeklilikte Yeni Hesap Dönemi ve Kademeli Emeklilik Gündemi

Emeklilikte yeni hesap dönemi başladı, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yaş ve prim şartları farklılık gösteriyor. Gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. Türkiye'de emekli olmak için SGK mevzuatına göre belli prim günü ve yaş şartı gerekiyor. 8 Eylül 2008 öncesi sigorta girişi olanlar EYT düzenlemesiyle yaş şartı aranmadan emekli olabiliyor, bu haktan yararlanamayanlar kademeli emeklilik gelişmelerini takip ediyor.

EYT dışında kalan 2000-2008 arası sigorta girişi olanlar, yaş şartını sağlamaları halinde emekli olabilir. Bu gruptakiler 510 sayılı Kanuna bağlı olup, kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilirler. 7000 gün primle normal emeklilik, 4500 gün ve 25 yıl sigortalılıkla kısmi emeklilik hakkı var. 8 Eylül 1999 sonrası girişler EYT'den yararlanamıyor.

1999 öncesi sigorta girişi olanlar için kısmi emeklilik şartları 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü olarak belirlenmiş. 1 Mayıs 2008'den itibaren sigortalı olanlar için prim gün sayısı kademeli olarak artıyor, 2008'de 4600 günden başlayıp 2015'te 5300 güne çıkıyor. 3600 günle emeklilik, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999'dan önce olanları kapsıyor, yaş şartları kademeli uygulanıyor.

Kadınlar ve erkekler için 3600 prim günüyle emeklilikte, şartları sağlama tarihlerine göre yaş sınırları değişiyor. Örneğin, kadınlar 23 Mayıs 2002 öncesi 50 yaşında emekli olabilirken, sonraki tarihlerde yaş artıyor. Erkeklerde de benzer kademeli yaş şartları geçerli. Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mevcut sistemde değişiklik planlanmadığını, prim ve yıl şartlarının devam edeceğini açıkladı.