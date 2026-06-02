Emel Göksu'ya Uçan Süpürge Onur Ödülü - Son Dakika
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Emel Göksu'ya Uçan Süpürge Onur Ödülü

02.06.2026 23:26
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29. Uçan Süpürge Festivali'nde Emel Göksu, Onur Ödülü'nü kızı Fadik Sevin Atasoy'dan aldı.

29. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde "Uçan Süpürge Onur Ödülü", sinema ve tiyatro oyuncusu Emel Göksu'ya verildi.

"Çiçek mi dediniz?" temasıyla düzenlenen festivalin açılış töreni, oyuncu Şenay Gürler ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğuyla Opera Sahnesi'nde yapıldı.

Törende, "Uçan Süpürge Onur Ödülü"nü kızı Fadik Sevin Atasoy'dan alan Emel Göksu, Opera Sahnesi'nde ailesiyle beraber oynama şansı bulduğunu ve ödülü burada almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülü"nün sahipleri ise yapımcı Dilde Mahalli, oyuncu Melisa Sözen ve Brezilyalı yönetmen Lucia Murat oldu. "Genç Cadı Ödülü", oyuncu Ece Bağcı'ya verildi.

Gecede ayrıca festivale destek veren kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür plaketleri takdim edildi. Sanatçı Zeynep Burcu Altınel ve Murat Köseler de dinleti sundu.

"Kadınlar olarak iltifat değil, hak istiyoruz"

Uçan Süpürge Vakfı Başkanı Ayşe Ürün Güner, açılışta yaptığı konuşmada, festivalin yalnızca sinema etkinliği olmadığını belirterek, kadınların ve kız çocuklarının haklarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Festivalin 30. yılı için çalışmalara başladıklarını ifade eden Güner, "Kadınlar olarak iltifat değil, hak istiyoruz. Sembolik övgüler değil, eşitlik ve özgürlük talebimizi yükseltiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Festival kapsamında gösterimler, Kült Kavaklıdere Sineması, Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi ve Mamak Belediyesi Muhsin Ertuğrul Tiyatro Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

2-7 Haziran'da 23 ülkeden 47 film izleyiciyle buluşacak, filmlere ve festival programına ilişkin detaylara Uçan Süpürge Vakfının internet sitesinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Fadik Sevin Atasoy, Kültür Sanat, Emel Göksu, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emel Göksu'ya Uçan Süpürge Onur Ödülü - Son Dakika

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