EMEP Başkanı Aslan motorin zammına tepki gösterdi, \'mücadeleyi yükseltelim\' dedi

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, motorinin litre fiyatının 100 liraya yaklaşmasına tepki göstererek, "Bu gidişe dur diyecek olan işçilerin, emekçilerin ortak mücadelesidir. Zamlara dur diyelim, mücadelemizi yükseltelim" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, yaptığı videolu açıklamada, motorin fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.

"Motorinin litre fiyatı 100 liraya dayandı. Asgari ücret 28 bin lira. Bu Erdoğan-Şimşek programı, bu ülkede işçilerin ve emekçilerin hayatını zehrederken sanki ülkede her şey güllük gülistanmış gibi de göstermeye devam ediyor" diyen Aslan, motorin fiyatlarının bir yılda neredeyse iki katına çıktığına dikkati çekti.

Aslan, "Gabar'dan petrol 'fışkırdı' ya, ondan dolayı petrol fiyatları da artıyor. Mazallah başka yerlerden de petrol çıkarsa bugünkü fiyatın iki katına çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesinin dünkü haberine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Yeni Şafak Almanya'daki fahiş akaryakıt zamlarını birinci sayfasına taşımış. Almanya petrol ürünlerinin yüzde 97'sini ithal ediyor, buna rağmen yıllık fiyat artışı yüzde 48,1. Yunanistan petrol ürünlerinin yüzde 95'ini ithal ediyor, fiyat artışı yüzde 33. Bu ülkeler içerisinde Türkiye akaryakıt zamlarında şampiyon."

Türkiye ile diğer ülkelerdeki motorin fiyatlarını da karşılaştıran Aslan, "Türkiye'de 1.97 dolar. Saldırı altındaki, yokluk, yoksulluk içerisindeki Lübnan'da 1.26 dolar. Savaştan çıkan Suriye'de 1.06 dolar. İç savaşın sürdüğü Sudan'da 65 sent. Afrika'nın 41 ülkesinden 36'sında motorin fiyatları Türkiye'den daha ucuz" dedi.

Aslan, üretici köylülerle toplu ulaşımdaki taşıtların kullandığı akaryakıttan vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

Motorine gelen zamların temel tüketim mallarında yeni zamlar anlamına geldiğine de dikkati çeken Aslan, "Antalya'dan İstanbul'a gelen domatesten, Rize'den İstanbul'a gelen çaydan ya da İstanbul'dan başka bir yere giden bir ürünün zamlanması demek. Bu gidişe dur diyecek olan işçilerin, emekçilerin ortak mücadelesidir. Zamlar dur diyelim, mücadelemizi yükseltelim" çağrısında bulundu.