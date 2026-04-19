EMEP, Emeklilik Eylemine Destek Verdi
EMEP, Emeklilik Eylemine Destek Verdi

19.04.2026 02:00
EMEP Genel Başkanı Aslan, kademeli emekliliğin anayasal hak olduğunu vurguladı.

(ANKARA)-EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) bugün Ankara'da yapacağı eyleme destek vereceklerini belirterek, kademeli emekliliğin bir ayrıcalık değil anayasal hak olduğunu belirtti.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştireceği eyleme destek vereceklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslan, aynı primi ödeyen milyonlarca emekçinin mağdur edildiğini belirterek mevcut uygulamaların adaletsizlik yarattığını ifade etti.

Emeklilikte adaletin haklı bir talep olduğunu  olduğunu vurgulayan Aslan, iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini ve eşitsizliği derinleştirdiğini savundu. Kademeli emekliliğin bir ayrıcalık değil, anayasal bir hak olduğunu dile getiren Aslan, Emek Partisi olarak EMADDER ile birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
