EMEP, Emeklilik Eylemine Destek Verdi

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Emeklilikte Adalet Derneği'nin (EMADDER) bugün Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde gerçekleştireceği eyleme destek vereceklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aslan, aynı primi ödeyen milyonlarca emekçinin mağdur edildiğini belirterek mevcut uygulamaların adaletsizlik yarattığını ifade etti.

Emeklilikte adaletin haklı bir talep olduğunu olduğunu vurgulayan Aslan, iktidarın verdiği sözleri yerine getirmediğini ve eşitsizliği derinleştirdiğini savundu. Kademeli emekliliğin bir ayrıcalık değil, anayasal bir hak olduğunu dile getiren Aslan, Emek Partisi olarak EMADDER ile birlikte mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.