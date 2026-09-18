EMEP Genel Başkanı Aslan\'dan akaryakıt zammı uyarısı

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu zam furyası önümüzdeki günlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin bütçesinde yeni zamlarla gedik açmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, akaryakıt zamları ve Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan, Borsa İstanbul'da önceki gün yaşanan gelişmelerin, bir süredir risk taşıdığını öne sürdüğü tasarruf finansman şirketlerinin durumunu görünür hale getirdiğini ifade etti.

Fonlardan para çıkışının hızlandığını ve bazı fonların geri ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğini kaydeden Aslan, yaşananların daha büyük bir sorunun işareti olduğunu ileri sürdü.

Aslan, iktidarın ekonomi politikalarının konut ve kira fiyatlarındaki artışları hızlandırdığını savunarak, İstanbul'da ortalama kira bedelinin asgari ücretin 1,5 katına ulaştığını belirtti.

"İŞÇİLER, BORSA GİBİ RİSKLİ ALANLARIN İNSAFINA TERK EDİLDİ"

Aslan, şöyle devam etti:

"Asgari ücret zamlarını katlayan kira artış oranları karşısında iktidar barınma sorunu için gerçek çözümler üretmek yerine 'sosyal konut projeleri' üzerinden siyasi propagandayla yetindi. Yoksul emekçilerin ödemeye gücü yetmeyecek bu projeler iktidar çevresindeki inşaat şirketleri ile sermayesini rant gelirleriyle artıran sınıflar açısından yeni olanaklar anlamına gelirken; gelirleri her geçen gün eriyen işçi ve emekçiler barınma krizinin çözümü için borsa gibi yüksek riskli alanların insafına terk edildi.

Yüksek enflasyon karşısında gelirleri hızla eriyen emekçiler enflasyonu dizginleyeceği iddia edilen yüksek faizler nedeniyle yüksek maliyetli borçlanmayla yüz yüze kaldı. İktidarın yarattığı bu ortamda tasarruf finans şirketleri, umut ticareti ile piyasada alıcı bulmaya başladı.

Gelinen noktada emekçileri barınma kriziyle yüz yüze bırakan iktidar; onların yıllar boyu alın teri dökerek, dişinden tırnağından artırarak edindiği birikimlerin bu şirketler eliyle iç edilmesinin mimarı oldu. Şirketler eliyle toplanan 950 milyar liralık fon spekülasyonlar eşliğinde buhar oldu.

"SARAY DÜZENİ, VURGUNUN FATURASINI DA İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN SIRTINA YÜKLEYECEK"

Şimdi ne mi olacak? Barınma krizi üzerinden Malazgirt Savaşı'na atıfla '1071' kiralık sosyal konut vaadiyle propaganda yürütmeye devam eden ve milyonlarca emekçi barınma krizi yaşarken sınırlı sayıdaki kiralık sosyal konutla 'piyasayı regüle edeceğini' ileri süren Saray düzeni, borsa vurgununun faturasını da kamu bankaları aracılığıyla yine birikimlerine çöktükleri de dahil tüm işçi ve emekçilerin sırtına yükleyeceğini açıklıyor.

Öte yandan akaryakıt zamlarıyla motorin fiyatı 100 lira eşiğini aştı. Bu zam furyası önümüzdeki günlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin bütçesinde yeni zamlarla gedik açmaya devam edecek. Bir cebimize akaryakıt hortumunu daldıran, diğer cebimize daldırdığı hortumla birikmiş üç kuruşumuza çökmeye yeltenen; hortumladıklarını da sermayenin kanalizasyonuna aktaran bu sermaye iktidarına karşı mücadeleden başka yol bulunmamaktadır.

Motorin ve temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın. Üretici köylünün kullandığı mazotta ÖTV ve KDV sıfırlansın. Lüks yat ve teknelerde kullanılan akaryakıt vergilendirilsin, sermaye sahiplerinden servet vergisi alınsın."