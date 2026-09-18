EMEP Genel Başkanı Aslan'dan akaryakıt zammı uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EMEP Genel Başkanı Aslan'dan akaryakıt zammı uyarısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EMEP Genel Başkanı Aslan\'dan akaryakıt zammı uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu zam furyası önümüzdeki günlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin bütçesinde yeni zamlarla gedik açmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Aslan, motorin fiyatının 100 lira eşiğini aştığını belirterek zamların geri alınmasını istedi.

(ANKARA) - EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu zam furyası önümüzdeki günlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin bütçesinde yeni zamlarla gedik açmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, akaryakıt zamları ve Borsa İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Aslan, Borsa İstanbul'da önceki gün yaşanan gelişmelerin, bir süredir risk taşıdığını öne sürdüğü tasarruf finansman şirketlerinin durumunu görünür hale getirdiğini ifade etti.

Fonlardan para çıkışının hızlandığını ve bazı fonların geri ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getiremediğini kaydeden Aslan, yaşananların daha büyük bir sorunun işareti olduğunu ileri sürdü.

Aslan, iktidarın ekonomi politikalarının konut ve kira fiyatlarındaki artışları hızlandırdığını savunarak, İstanbul'da ortalama kira bedelinin asgari ücretin 1,5 katına ulaştığını belirtti.

"İŞÇİLER, BORSA GİBİ RİSKLİ ALANLARIN İNSAFINA TERK EDİLDİ"

Aslan, şöyle devam etti:

"Asgari ücret zamlarını katlayan kira artış oranları karşısında iktidar barınma sorunu için gerçek çözümler üretmek yerine 'sosyal konut projeleri' üzerinden siyasi propagandayla yetindi. Yoksul emekçilerin ödemeye gücü yetmeyecek bu projeler iktidar çevresindeki inşaat şirketleri ile sermayesini rant gelirleriyle artıran sınıflar açısından yeni olanaklar anlamına gelirken; gelirleri her geçen gün eriyen işçi ve emekçiler barınma krizinin çözümü için borsa gibi yüksek riskli alanların insafına terk edildi.

Yüksek enflasyon karşısında gelirleri hızla eriyen emekçiler enflasyonu dizginleyeceği iddia edilen yüksek faizler nedeniyle yüksek maliyetli borçlanmayla yüz yüze kaldı. İktidarın yarattığı bu ortamda tasarruf finans şirketleri, umut ticareti ile piyasada alıcı bulmaya başladı.

Gelinen noktada emekçileri barınma kriziyle yüz yüze bırakan iktidar; onların yıllar boyu alın teri dökerek, dişinden tırnağından artırarak edindiği birikimlerin bu şirketler eliyle iç edilmesinin mimarı oldu. Şirketler eliyle toplanan 950 milyar liralık fon spekülasyonlar eşliğinde buhar oldu.

"SARAY DÜZENİ, VURGUNUN FATURASINI DA İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN SIRTINA YÜKLEYECEK"

Şimdi ne mi olacak? Barınma krizi üzerinden Malazgirt Savaşı'na atıfla '1071' kiralık sosyal konut vaadiyle propaganda yürütmeye devam eden ve milyonlarca emekçi barınma krizi yaşarken sınırlı sayıdaki kiralık sosyal konutla 'piyasayı regüle edeceğini' ileri süren Saray düzeni, borsa vurgununun faturasını da kamu bankaları aracılığıyla yine birikimlerine çöktükleri de dahil tüm işçi ve emekçilerin sırtına yükleyeceğini açıklıyor.

Öte yandan akaryakıt zamlarıyla motorin fiyatı 100 lira eşiğini aştı. Bu zam furyası önümüzdeki günlerde temel tüketim maddeleri başta olmak üzere işçi ve emekçilerin bütçesinde yeni zamlarla gedik açmaya devam edecek. Bir cebimize akaryakıt hortumunu daldıran, diğer cebimize daldırdığı hortumla birikmiş üç kuruşumuza çökmeye yeltenen; hortumladıklarını da sermayenin kanalizasyonuna aktaran bu sermaye iktidarına karşı mücadeleden başka yol bulunmamaktadır.

Motorin ve temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın. Üretici köylünün kullandığı mazotta ÖTV ve KDV sıfırlansın. Lüks yat ve teknelerde kullanılan akaryakıt vergilendirilsin, sermaye sahiplerinden servet vergisi alınsın."

Kaynak: ANKA
Seyit AslanEkonomiGüncelZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı Hemşire annesi ve sağlık memuru babasının hastanesine hekim olarak atandı
Çifteler’de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında Çifteler'de oto galericisi kendi iş yerinde bıçaklandı! Ağabeyi de gözaltına alınanlar arasında
Hayrabolu’da otomobiline kurşun yağdı Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı Hayrabolu'da otomobiline kurşun yağdı! Kuyumcu toptancısı Hamdi Mor kurtarılamadı
Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz’e uğurlanıyor Faz-2’de ilk gaz yıl sonunda yakılacak Osman Gazi ekim sonunda Karadeniz'e uğurlanıyor! Faz-2'de ilk gaz yıl sonunda yakılacak
CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli Siber polisin Tarsus operasyonunda 49 gözaltı: 30 şüpheli tutuklandı, 27 siteye erişim engeli
17:17
İstanbul Havalimanı’nın 4. pistinden ilk uçak havalandı İşte Erdoğan’ın kalkış iznini verdiği anlar
İstanbul Havalimanı'nın 4. pistinden ilk uçak havalandı! İşte Erdoğan'ın kalkış iznini verdiği anlar
16:49
Montella’dan sürpriz karar Milli Takım’da iki yıldızın kalemi kırıldı
Montella'dan sürpriz karar! Milli Takım'da iki yıldızın kalemi kırıldı
16:46
Her satırı korkunç 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
16:45
Derbide yok Galatasaray’da Osimhen şoku
Derbide yok! Galatasaray'da Osimhen şoku
16:33
Kahreden olay Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Kahreden olay! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
16:20
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler Sağlık kontrolünden geçirildiler
Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntüler! Sağlık kontrolünden geçirildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 17:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: EMEP Genel Başkanı Aslan'dan akaryakıt zammı uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement