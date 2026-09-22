EMEP'li vekiller, imam Yusuf Kılıç soruşturmasını Cevdet Yılmaz'a sordu - Son Dakika
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EMEP'li vekiller, imam Yusuf Kılıç soruşturmasını Cevdet Yılmaz'a sordu

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EMEP\'li vekiller, imam Yusuf Kılıç soruşturmasını Cevdet Yılmaz\'a sordu
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EMEP'li vekiller, imam Yusuf Kılıç hakkında Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gerekçesiyle açıldığı belirtilen soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Vekiller, soruşturmanın gerekçesini ve din görevlilerine yönelik siyasi baskı iddialarını Cevdet Yılmaz'a sordu.

(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği gerekçesiyle hakkında yeniden soruşturma açıldığı belirtilen imam Yusuf Kılıç'ı Meclis gündemine taşıdı. Milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki soruşturmanın gerekçesini ve din görevlilerine yönelik siyasi baskı iddialarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ile İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, imam Yusuf Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıldığı belirtilen soruşturmayla ilgili ortak soru önergesi verdi. Önergede, BirGün gazetesinin haberine göre, daha önce siyasi iktidarın mitingine cemaat taşıma taleplerini reddettiği gerekçesiyle disiplin cezaları verilen ve sürgün edilen imam Yusuf Kılıç hakkında bu kez tutuklanan komedyen Deniz Göktaş'ın ailesine destek mesajı gönderdiği ve dayanışma belirttiği gerekçesiyle yeniden soruşturma açıldığı ifade edildi.

"ADALETİ VE İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK SUÇ UNSURU OLARAK GÖRÜLEMEZ"

Karaca ve Bayhan, önergenin gerekçesinde bir kamu görevlisinin adaleti ve insan haklarını savunmasının, haksızlığa karşı dayanışma göstermesinin suç unsuru olarak görülemeyeceğini belirtti. Önergede, "Anayasa'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü ve vicdan kanaati çerçevesinde atılan adımların, kurum bürokrasisi tarafından soruşturma ve ceza konusu haline getirilmesi, kamu personelinin üzerinde siyasi baskı ve sindirme politikası uygulamaktır" ifadelerine yer verildi. Milletvekilleri, söz konusu durumun kamu hizmetinin tarafsızlığına da aykırılık teşkil ettiğini belirterek soruşturmanın hukuki dayanağının açıklanmasını istedi.

GEÇMİŞTEKİ SÜRGÜN HATIRLATILDI

Ortak soru önergesinde, imam Yusuf Kılıç hakkında Deniz Göktaş'a destek ve dayanışma mesajı ilettiği gerekçesiyle açıldığı belirtilen soruşturmanın yasal dayanağı ve mevzuattaki karşılığı soruldu. Karaca ve Bayhan, bir din görevlisinin insan hakları, adalet ve haksızlığa karşı dayanışma yönündeki kişisel beyanlarının Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hangi disiplin maddesi uyarınca suç veya ihlal sayıldığını da sordu.

Önergede ayrıca Yusuf Kılıç'ın geçmişte iktidarın mitingine cemaat taşıma talebini reddetmesi gerekçesiyle sürgün edildiği belirtilerek, din görevlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fişlenip fişlenmediği ve üzerlerinde bu yönde baskı kurulup kurulmadığı soruldu. Karaca ve Bayhan, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde son beş yılda iktidar aleyhine yapılan beyanlar ya da eylemler gerekçesiyle kaç personel hakkında soruşturma açıldığının açıklanmasını istedi. Milletvekilleri ayrıca bu soruşturmaların kaçının ihraç, ceza veya sürgünle sonuçlandığını sordu.

Kaynak: ANKA
İnsan HaklarıYusuf KılıçPolitikaGüncelSon Dakika

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